Secretaria de Planejamento solicita a população e turistas para que respondam questionário sobre o Plano de Mobilidade Urbana de Pedreira

A Prefeitura de Pedreira, através de sua Secretaria de Planejamento e a Universidade São Francisco estão desenvolvendo o Plano de Mobilidade Urbana, com o objetivo de nortear as ações e intervenções a serem realizadas nos próximos anos, para a melhoria da circulação de pedestres, ciclistas, veículos e do transporte coletivo.

Nesta semana os responsáveis pela elaboração do Plano iniciaram consultas junto à população e aos turistas disponibilizando um questionário para ouvir as opiniões. A população deve acessar o link: https://forms.gle/GeEPrZkKxqbZsGg87 e os turistas podem acessar o link: https://forms.gle/3EpDBtJaMxZ7fmyd8.

De acordo com a Política Nacional de Mobilidade Urbana, os municípios com mais de 20 mil habitantes precisam ter o Plano de Mobilidade Urbana aprovado e transformado em Lei Municipal, fazendo parte do Plano Diretor e enviado ao Ministério das Cidades, para ter direito a receber recursos federais para obras na área de mobilidade urbana.

