Secretaria de Saúde coleta 66 bolsas de sangue em Artur Nogueira

Dos doadores, 19 realizaram o procedimento pela primeira vez

A cidade de Artur Nogueira coletou, durante campanha realizada na manhã

desta quinta-feira (27), 66 bolsas de sangue para o Hemocentro da

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Em parceria com a

Secretaria de Saúde, a ação aconteceu no posto instalado na

comunidade São Benedito, no Nosso Chão. Dos doadores, 19 realizaram o

procedimento pela primeira vez.

Ao todo, 81 pessoas abraçaram a causa. Contudo, 14 foram considerados

inaptos para doação, e um desistiu. Desta vez não houve cadastro para

doação de medula óssea.