Secretaria de Saúde continuará com ações contra a dengue

Apesar das medidas tomadas contra o avanço do coronavírus por meio de decreto no domingo, dia 15, a Secretaria Municipal de Saúde continua monitorando a situação da dengue na cidade. Só em 2020, foram confirmados 425 casos e, por isso, a pasta dará continuidade nas ações contra o mosquito.

As visitas realizadas pelos agentes comunitários de saúde (ACS) continuarão acontecendo em todo o município, para destruir criadouros do Aedes Aegypti e instruir os moradores a respeito da doença.

Os munícipes devem continuar atentos e manter o cuidado com seu quintal, evitando deixar objetos que possam acumular água expostos e descartando o lixo corretamente.

A pessoa que apresentar sintomas como febre, dores musculares, dor no fundo dos olhos e manchas vermelhas ao longo do corpo deve procurar imediatamente o posto de saúde mais perto de sua residência para realizar o exame de sangue.

Evite se automedicar, pois pode agravar os sintomas do infectado e tornar sua recuperação complicada.