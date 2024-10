Secretaria de Saúde de Pedreira está promovendo a “Campanha Outubro Rosa 2024”

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Pedreira está desenvolvendo a “Campanha Outubro Rosa 2024”, com diversas ações de prevenção e convidando as mulheres a participarem das atividades gratuitamente nas Unidades de Saúde.

“Vamos juntos promover a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do Câncer de Mama e do Colo do Útero”, ressalta a Secretária Municipal de Saúde Ana Lúcia Nieri Goulart.

Exames disponíveis nas Unidades Municipais de Saúde: Papanicolau; Ultrassom transvaginal e Mamografia para mulheres a partir de 50 anos ou antes, se houver algum achado clínico após o autoexame das mamas; Testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST); Avaliação médica quando necessário; Além disso, haverá o Dia “D” nas nossas Unidades de Saúde com palestras educativas em sala de espera e um café da manhã especial.

Na quarta-feira, 16 de outubro, será realizado o “Dia D” nos seguintes locais:

Unidade de Saúde Águas de Março; Unidade de Saúde Marajoara; Central de Saúde; Unidade de Saúde Jardim Andrade; Unidade de Saúde Jardim. No dia 23 de outubro, as atividades estarão acontecendo na Unidade de Saúde Vila Canesso; Unidade de Saúde Santa Clara; Unidade de Saúde Vila São José; Unidade de Saúde Barbim; Unidade de Saúde Santo Antônio. No dia 25 de outubro, a programação acontecerá nas dependências do CAPS – Centro de Atenção Psicossocial de Pedreira.