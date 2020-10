Secretaria de Saúde de Pedreira iniciou a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite

A Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Pedreira iniciou na segunda-feira, 05 de outubro, a Campanha de Vacinação contra a Poliomielite, além da Multivacinação, direcionadas a crianças e adolescentes até 15 anos.

Neste ano, o “Dia D” de Vacinação será em 17 de outubro. Por conta da pandemia do novo Coronavírus, os esquemas de imunização foram organizados pela Secretaria Municipal de Saúde respeitando as normas de distanciamento social.

Segundo informou a secretária de Saúde de Pedreira, Ana Lucia Nieri Goulart, para a imunização contra a Poliomielite, o público-alvo são crianças menores de 5 anos, já os menores de 15 anos que estão com as carteiras de vacinação desatualizadas podem participar da multivacinação. “Serão oferecidas as seguintes imunizações: BCG; Hepatites A e B; Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções por HIB); Rotavírus; Pneumocócica conjugada 10-valente; Febre amarela; Tríplice viral (caxumba, sarampo e rubéola); Tríplice bacteriana (difteria, coqueluche e tétano); Dupla adulto (difteria e tétano); Tetraviral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela); Meningocócica C e HPV”, enfatizou a secretária Ana Lucia.

Todos os Postos de Saúde de Pedreira estão aptos a aplicar as doses das vacinas. A Administração Municipal ressalta que todas as salas de vacinação oferecem medidas de distanciamento social para evitar a disseminação da COVID-19.