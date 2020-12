Secretaria de Saúde de Pedreira realiza a Campanha “Novembro Azul”, até o dia 7 de dezembro

A Secretaria Municipal de Saúde, da Prefeitura de Pedreira desenvolve a Campanha Novembro Azul, até a segunda-feira, 07 de dezembro, com o objetivo de orientar e prevenir Doenças Sexualmente Transmissíveis, oferecendo a população testes rápidos para detecção de HIV/AIDS e Sífilis, e exames preventivos relacionados à saúde do homem em todas as Unidades de Saúde do Município.

A secretária municipal de Saúde, Ana Lúcia Nieri Goulart, destaca que estão sendo disponibilizados testes rápidos de PSA para os homens acima de 50 anos, HIV, Sífilis, Hepatite B e Hepatite C, além de Vacina contra o Sarampo para adultos.

O prefeito Hamilton Bernardes Junior lembra que o resultado sai em 35 minutos. “É rápido, gratuito e sigiloso, por isso, quem desejar pode fazer tranquilamente o exame pretendido”, concluiu o prefeito Hamilton.

A Campanha Novembro Azul tem como objetivo comemorar o Dia do Homem e o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, além de incentivar a análise sobre a doença. No Brasil, a data começou a ser comemorada no final dos anos 80, envolvendo órgãos públicos, organizações não governamentais e associações.