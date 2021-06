Secretária de Saúde pede exoneração em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira divulgou nesta segunda-feira (28) o pedido de exoneração da secretária de Saúde do município. Aos 73 anos, Vilma Sia afirmou que deseja se afastar do cargo para se dedicar aos cuidados com a saúde. A ex-servidora tem 40 anos de experiência e assumiu o cargo em janeiro de 2021, ficando ao longo de 6 meses à frente da pasta.

“Por problemas pessoais, decido me afastar do cargo. A partir de hoje me afasto do cargo”, resumiu Vilma Sia.

Com a decisão, a administração municipal deve anunciar, ainda esta semana, um novo responsável para a Secretaria da Saúde. “Agradecemos a dedicação da Vilma durante este período inicial do nosso governo. Compreendemos a decisão pessoal dela e iremos informar em breve um novo nome para assumir o setor da Saúde. Sabemos da importância dessa pasta, sobretudo em tempo de pandemia”, comentou por meio de nota.