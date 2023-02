SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE MUTIRÃO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 E CONTRA FEBRE AMARELA EM ESTIVA GERBI

O mutirão de vacinação realizado pela Prefeitura de Estiva Gerbi através da Secretaria de Saúde na última quarta-feira (08), resultou em 68 doses de imunizantes contra a covid-19 aplicadas em crianças de 6 meses a 11 anos e 20 doses de imunizantes contra a febre amarela. A ação foi realizada no PSF 1 “Antonio Oir do Prado”, mais conhecido como “Posto do Dr. Mauri”, no horário das 17h00 às 21h00.