Secretaria de Saúde recebe mais doses de vacina contra Covid-19 e amplia vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu nesta segunda-feira (24), mais uma remessa de doses de vacina contra a Covid-19. Dessa vez, o estoque de Coronavac foi reforçado, o que possibilita a ampliação da vacinação de crianças. A partir dessa terça-feira (25), crianças, sem comorbidades, de 10 e 11 anos já podem receber o imunizante.

A vacinação de crianças entre 5 e 11 anos, que possuem comorbidades, continua na cidade. Para esse grupo de crianças, é necessário que os pais ou responsáveis estejam munidos de um documento médico no momento da vacinação, que pode ser uma declaração ou uma receita médica.

Novo protocolo

Com a aprovação da Anvisa para aplicação da Coronavac em crianças a partir dos 6 anos, a Secretaria Estadual da Saúde encaminhou um novo protocolo de aplicação da vacina para as secretarias municipais de saúde. Agora, as crianças a partir dos 6 anos, recebem a aplicação da vacina Coronavac.

Para as crianças imunossuprimidas, porém, a regra é que sejam aplicadas as doses pediátricas da Pfizer. A mesma vacina deve ser aplicada para as crianças de 5 anos.

Durante a toda a semana, a vacinação acontece na Sala de Vacinas, entre as 8h e 17h. À medida que novas doses foram fornecidas, a secretaria de saúde deve ampliar a aplicação para novas faixas etárias.

LISTA COMORBIDADES

Insuficiência cardíaca

Cor-pulmonale e hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e pericardiopatias

Doenças da aorta, grandes vasos e fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas

Próteses e implantes cardíacos

Talassemia

Síndrome de Down

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente e de artéria estágio 3

Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

Doença cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (incluindo pacientes oncológicos)

Anemia falciforme

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

HIV

SERVIÇO

Vacinação contra Covid

Sala de Vacinas

Segunda a sexta-feira – das 8h as 17h

Rua 13 de maio, 103 – Centro