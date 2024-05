Secretaria de Saúde recebe R$ 200 mil de emendas parlamentares

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu essa semana o recurso de R$ 100 mil reais provenientes de emenda do Deputado Estadual Jorge Caruso e mais R$ 100 mil do Deputado Federal Baleia Rossi. A Resolução SS nº 113, de 16 de maio de 2024, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, e a Portaria GM/MS nº 3.591, de 18 de abril de 2024, do Ministério da Saúde, autorizam as transferências de recursos financeiros.

Conforme consta no ofício n° 177/24 – E/JC, encaminhado ao Prefeito Toninho Bellini, o deputado Jorge Caruso destaca que a emenda foi enviada em parceria com o Deputado Federal Baleia Rossi e atende à solicitação do vice-prefeito Mário da Fonseca e dos vereadores André Siqueira, Mino Nicolai e Beth Manoel. “Nós agradecemos aos deputados Jorge Caruso e Baleia Rossi por atenderem nossos pedidos e contribuírem com essas verbas porque devido a epidemia nossos investimentos na Saúde aumentaram”, disse o prefeito Toninho Bellini.

Já disponível na conta do Fundo Municipal de Saúde, as verbas são destinadas ao custeio da pasta, como pagamento de fornecedores de medicamentos e insumos para o Hospital Municipal e Rede Básica.