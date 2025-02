Secretaria Municipal de Agricultura participa de reunião na CATI de Mogi Mirim

Representantes de nove municípios da região participaram, nesta segunda-feira, 24, de uma reunião na sede da CATI (Coordenadoria de Assistência Técnica Integral) Regional de Mogi Mirim para debater temas ligados ao setor agropecuário.

Itapira foi representada pelo Secretário de Agricultura Noé Massari, pelos técnicos da secretaria Pérsio Sérgio Paulino e Josiane Aparecida da Silva, além de Carlos Eduardo Canivezi Antunes, Eduardo Augusto Martins e Benedito Gardinalli Júnior, da Casa da Agricultura do município.

Durante a reunião, foram discutidos diversos temas relevantes para o setor, entre eles o Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), abordando suas linhas de crédito e o Pagamento por Serviços Ambientais (PSA). Também foi tratado sobre o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), a conservação de solo e o Cadastro Ambiental Rural (CAR). O Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e convênios também foram pautados, assim como levantamentos sobre cursos e eventos, comunicação e projetos regionais. Outros assuntos incluíram sementes e mudas, planejamento e metas, ferramentas de gestão do Sebrae e informes da Defesa Agropecuária.

O encontro permitiu a troca de informações entre os profissionais da área e o alinhamento de estratégias para o fortalecimento da agricultura regional. “Nosso trabalho em prol ao pequeno e médio produtor está alinhado às diretrizes do Governo do Estado de São Paulo e a CATI é uma importante parceira. Essas reuniões também são importantes para a implementação de políticas públicas regionais voltadas ao desenvolvimento do agronegócio e ao suporte aos produtores rurais”, destacou Noé Massari.