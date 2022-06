Secretário de Saúde de Amparo presta contas de janeiro a abril de 2022 na Câmara

Em uma audiência pública realizada na tarde de terça-feira, 7 de junho, o secretário municipal de Saúde, Gilberto Ferreira Martins Júnior, apresentou o relatório do 1º Quadrimestre de 2022 referente às ações da Secretaria no município de Amparo.

No plenário da Câmara Municipal, foram apresentados relatórios sobre a aplicação de recursos, dados sobre cobertura vacinal, de atendimentos das unidades de saúde e no Ambulatório de Especialidades.

Em resumo, o secretário afirma que mais de 22% da receita total do município, deste período, foram investidos na Saúde, atendendo mais do que os 15% exigidos pela Constituição. “De um total de R$ 86,5 milhões, a Prefeitura canalizou mais de R$ 19 milhões, sendo uma média mensal de R$ 4,7 milhões”, afirmou.

Quanto ao registro de casos da covid, Gilberto apresentou que de janeiro a abril, foram 7.100 casos confirmados e 12 óbitos. Ele detalhou ainda os atendimentos da Vigilância em Saúde – Epidemiológica, ações preventivas às arboviroses e ouvidoria. Ele mencionou também os serviços de EMAD e EMAP, iniciados no mês de abril. “São equipes multidisciplinares de atenção domiciliar e de apoio, composta por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionista e terapeuta ocupacional”, disse o secretário de saúde.

Ao todo, o município conta com 12 unidades de saúde na área urbana (com 23 equipes de Saúde da Família e 18 equipes de Saúde Bucal, sendo 23.486 famílias cadastradas com 68.615 pessoas). E, na zona rural, quatro unidades (com três equipes de Saúde da Família, uma de Saúde à Atenção Primária e três equipes de Saúde Bucal, sendo 1970 famílias cadastradas e 5972 pessoas atendidas).

Estavam presentes os vereadores Carlos Cazotti (MDB), Luiz Carlos (Carlitinho – PSDB) e Antonio Cesar Mineiro (MDB) e outros servidores da Secretaria Municipal de Saúde.