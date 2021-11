Secretário de Segurança Pública e Trânsito recebe medalha PATAMO

O Secretário de Segurança Pública e Trânsito de Cosmópolis, GM Fábio Teixeira Louro foi homenageado na Assembleia Legislativa de São Paulo com a medalha PATAMO, entregue pela deputada estadual Letícia Aguiar.

A medalha PATAMO é uma homenagem pela perseverança, união e esforços realizados durante os 17 dias de curso com privação de sono, alimentação e extremo esforço físico e mental.

O Secretário passou pela capacitação no mês de agosto na cidade de Embu das Artes, totalizando 350 horas/aula.

Os temas abordados no curso foram: Doutrina de Patrulhamento Tático; História dos Grupos Tático e da ROMU de Embu das Artes; Treinamento Funcional; Defesa Pessoal e Imobilização Tática com Algemas; Legislação; Pista de Maneabilidade; Resgate na Mata; Atendimento Pré-Hospitalar Policial; Conduta de Patrulha; Manutenção, Montagem e Manutenção de Arma de Fogo; Manuseio de Arma de Menor Potencial Ofensivo; Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo; Combate em Ambiente Confiando; Controle de Distúrbios Civis; Gerenciamento de Crise; Radiografia da Criminalidade; Sobrevivência Policial; Direção Defensiva; Técnicas Operacionais Abordagem Policial; Intervenção em Baixa Luminosidade; Segurança de Grandes Eventos; Proteção de Autoridades; Tiro Tático calibre 12 Gauge; Tiro Tático calibre 9mm luger; Tiro Tático com Baixa Luminosidade; Retenção e Contra Retenção; Preservação de Local de Crime; Armamento e Tiro.