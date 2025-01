Secretários, diretores e chefes de departamento discutem ações de combate à dengue

Na manhã desta quinta-feira, 30, secretários, diretores e chefes de departamento da Prefeitura se reuniram no salão da Casa da Cultura para a primeira reunião do ano da Sala de Situação das Arboviroses. O grupo de trabalho para 2025 foi designado pelo prefeito Toninho Bellini por meio do Decreto nº 11, de 20 de janeiro.

A secretária de Saúde, Maria Sueli Rocha Longhi, deu início à reunião com uma breve explanação sobre a situação da dengue na cidade e as ações em andamento nos diversos setores da saúde. Entre as iniciativas destacadas estão as visitas dos agentes comunitários de saúde e de endemias às residências, campanhas de conscientização com pacientes nas Unidades Básicas de Saúde, mobilização de lideranças comunitárias e palestras em empresas, ações que depois foram detalhadas pela Diretora da Rede Básica, Deise Cega Fernandes.

Um dado importante apresentado foi o resultado da pesquisa de amostragem ADL (Avaliação de Densidade Larvária), realizada em janeiro. Foram visitados 1.191 imóveis nas regiões 1 e 2 da cidade, e 66 amostras de larvas foram encontradas, sendo 62 delas do Aedes aegypti. O índice obtido foi de 4.3, indicando alto risco para uma epidemia. “Em janeiro do ano passado, o índice foi de 2,7 e o município enfrentou a pior epidemia de dengue de sua história, com mais de dez mil casos. Este ano, o índice larvário está ainda pior”, alertou Sueli.

Em seguida, a responsável técnica pela Vigilância Epidemiológica, Josemary Apolinário, detalhou os tipos de criadouros encontrados, explicou o ciclo de vida do mosquito e abordou algumas das ações em andamento, como a nebulização costal e o bloqueio de criadouros. Ela também reforçou a necessidade de um trabalho conjunto para evitar uma nova epidemia. Josemary apresentou um modelo do plano de ação que será elaborado executado pelos diversos setores nos próximos seis meses, com o objetivo de eliminar o Aedes aegypti. “O trabalho de conscientização e ação que realizamos com a população precisa ser replicado em todos os setores da Prefeitura. Todos os servidores devem estar envolvidos nesta luta”, afirmou.

Os planos de trabalho de cada setor serão elaborados e apresentados no dia 7 de fevereiro. Além disso, foi definida a criação de um grupo de trabalho menor que se reunirá com maior frequência para alinhar ações imediatas conforme as mudanças nas situações epidemiológicas da cidade.