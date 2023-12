Secretários e Diretores de Esportes se reuniram em Socorro para realizar o balanço das competições da ADR

Na última terça-feira, 05 de dezembro, um importante encontro reuniu Secretários e Diretores de Esportes na cidade de Socorro. O objetivo foi realizar uma análise abrangente das competições da Associação Desportiva Regional (ADR) em 2023 e estabelecer as bases para as futuras atividades esportivas na região da Baixa Mogiana em 2024.

O evento proporcionou uma oportunidade única para avaliar o desempenho esportivo ao longo do ano e discutir estratégias para aprimorar ainda mais as competições. O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato, que esteve neste encontro, destacou a importância da ação. “Estamos comprometidos em fortalecer o cenário esportivo em nossa região. Essa reunião nos permitiu refletir sobre os sucessos e desafios de 2023, além de estabelecer metas ambiciosas para o próximo ano; foram traçadas várias diretrizes para o calendário esportivo de 2024, visando proporcionar um ambiente competitivo saudável e envolvente para atletas e entusiastas do esporte”, concluiu.