Seduc dá início às aulas presenciais da EJA

A Secretaria de Educação (Seduc) deu início às aulas do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na segunda-feira (16), foram retomadas as classes das duas unidades que já contavam com a atividade.

Há uma turma na EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) “Francisco Piccolomini”, na Santa Cruz; e duas turmas na “Professora Ana Isabel da Costa Ferreira”, no SEHAC. Já nesta terça-feira (24) teve início o processo de ampliação do programa, com a primeira aula da turma matriculada na “Prefeito Adib Chaib”, no Jardim Planalto.

A ação foi acompanhada pelo prefeito Paulo de Oliveira e Silva, pela secretária de Educação, Ana Lúcia Bueno Peruchi, pelo secretário de Governo, Massao Hito; pela secretária de Relações Institucionais, Maria Helena Scudeler de Barros; pela diretora da unidade, Cláudia Maria Dias Mello e por integrantes das equipes da EMEB e da Seduc.

Às alunas, o prefeito disse: “Vocês são exemplos de coragem e espelho para tantas e tantas outras pessoas que irão procurar a EJA em toda a cidade. Sempre é tempo de aprender”.

Na próxima semana serão iniciadas as classes da “Professor Bráulio José Valentim”, em Martim Francisco e da “Vereadora Terezinha da Silva Oliveira”, no Novacoop.

A quem interessar, é possível procurar a Seduc ou a EMEB de preferência para receber orientações e/ou se matricular, inclusive nas unidades que ainda não têm turmas formadas.

Na Francisco Piccolomini e na Adib Chaib as aulas ocorrem à tarde, a partir das 14h. Na Ana Isabel, Bráulio Valentim e Vereadora Terezinha as classes são à noite, a partir das 18h30. Sempre 30 minutos antes do horário inicial é oferecida a merenda escolar aos alunos.

Além do ensino formal, visando a graduação da primeira à quinta série do ensino fundamental, a partir deste ano serão oferecidas orientações sobre horta orgânica, artesanato e elaboração de alimentos.