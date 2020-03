Seguindo orientações do Poder Público, UniFAJ e FAAGROH suspendem aulas por 15 dias

As instituições de ensino superior UniFAJ (Centro Universitário de Jaguariúna) e a FAAGROH (Faculdade de Agronegócios de Holambra) vão suspender as aulas dos cursos presenciais de graduação e pós-graduação por 15 dias (de 17/03 a 31/03) a partir desta terça-feira (17 de março de 2020). “Estamos seguindo a orientação do Comitê Gestor, do Ministério da Saúde/Agência Nacional de Infectologia e das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde, para combate ao coronavírus (covid-19)”, infirma o diretor acadêmico de unidade da UniFAJ, professor Flávio Fernandes Pacetta.

“Nossas Instituições estão preocupadas com as medidas de prevenção, de forma a evitar contaminação, por isso adotamos o procedimento de suspenção de 15 dias, que pode ser prorrogada por mais vezes, de acordo com novas orientações do Ministério da Saúde/Agência Nacional de Infectologia e das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde”, reforça Pacetta.

O diretor ainda ressaltou que, durante o período de suspensão das aulas, as atividades de estágio dos alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia nos serviços de saúde (hospitais, UBSs e Interclínicas) serão mantidas. São considerados estagiários os alunos em atividades assistenciais matriculados no último ano dos respectivos cursos.

“Importante destacar que esses serviços (Interclínicas e UBS da Interclínicas) serão mantidos em funcionamento com atendimento orientado às prioridades, de forma a acolher as demandas da população, especialmente nesse momento de emergência em saúde pública e de campanha de vacinação contra a gripe a ser iniciada na próxima semana com prioridade aos idosos”, pontua Pacetta.

O professor destacou também que neste período de contingência, a participação dos estagiários nas atividades da Interclínicas/UBS será considerada voluntária (opção do aluno), embora computada como carga horária de estágio efetivo para os que dela participarem.

Outra informação é que funcionário/supervisor de estágio, impossibilitado de comparecer na atividade em razão de contingência pessoal ou familiar, motivada pela pandemia do coronavírus, deverá comunicar ao gestor imediato.

“A qualquer tempo, caso o serviço de saúde (hospital; UBS; CAPES) decida-se pela interrupção das atividades de estágio, as mesmas serão imediatamente suspensas pela UniFAJ”, garante. “Estagiário/funcionário que apresentar febre associada à tosse ou febre e sintomas respiratórios deverá ficar afastado das atividades assistenciais/trabalho, informando a situação por meio digital ao gestor direto”, orienta o diretor.

“Em nossos canais oficiais (site, Instagram e Facebook), estão disponíveis materiais de orientação sobre o Coronavírus (Covid-19) e, caso algum aluno o colaborador apresente os sintomas, pedimos ao mesmo que compareça a UBS (Unidade Básica de Saúde) mais perto da sua residência e comunique ao Comitê de Monitoramento da Instituição, por meio da coordenação. A UniFAJ e FAAGROH reafirmam seu compromisso ético com a qualidade do ensino e a preocupação com a sua comunidade acadêmica”, declara Pacetta.

Ademais, as atividades técnico-administrativas das Unidades Educacionais funcionarão em sistema de plantão/rodízio de colaboradores e ´home office´, reduzindo ao máximo a circulação de pessoas, apenas para atendimento de situações emergenciais da seguinte forma:

FAAGROH – seg/sexta das – 8 às 17 horas

Campus I – seg/sexta das 13 às 20 horas

Campus II – seg/sexta Das 8 às 20 horas – sábados das 9 às 11:30

HEV – Hospital Escola Veterinário: permanecerá com atendimento 24h somente para casos de urgência e emergência. As consultas agendadas serão adiadas. Em caso de dúvidas, contatar o departamento via e-mail hospvet@faj.br.

Os atendimentos via chat, redes sociais e e-mail (suporteca@faj.br) permanecem.

Biblioteca: Os livros serão renovados automaticamente no prazo de 15 dias a partir do dia 17/03. Em caso de dúvidas, contatar o departamento via e-mail biblioteca@faj.br.

Sala de Matrícula: Das 8h às 20h de segunda a sexta-feira e aos sábado das 9h às 11h30. Os atendimentos serão na Central de Atendimento (sala 60) no campus II.

Núcleo de Carreira (NUCA) – Terá atendimento virtual pelo e-mail nuca.estagio1@faj.br e agendamento de eventual necessidade de assinatura/retirada de contrato de estágio no horário de atendimento da Unidade.

Pós-graduação – informações por e-mail: posgraduacao@faj.br.

Para mais informações, os interessados devem entrar em contato via e-mail comunicacao@faj.br