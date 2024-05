Segundo Sertão Caipira Agita O Villas Pantanal com Muito Sertanejo e Moda Country

Prepare seu chapéu e suas botas, porque o segundo Sertão Caipira está chegando e promete agitar! O evento acontecerá no dia 18 de agosto, a partir das 12 horas, no Villas Pantanal, localizado na Rodovia Professor Zeferino Vaz, km 135, no Recreio Jaguari, em Cosmópolis.

O Sertão Caipira é a oportunidade perfeita para reunir os amigos e a família para uma tarde repleta de música sertaneja e moda country. Com a locução animada de Márcio Leandro e Crocodilo Dundy, o evento contará com uma série de atrações imperdíveis.

No palco, talentos como Pamela Paz & Denilson, Bruno Valente, Ângelo Máximo & Giovana, Thiago Lins e Victoria Maya prometem trazer o melhor do sertanejo. E, para fechar a festa com chave de ouro, a dupla Alex & Yvan fará um show inesquecível.

Não perca essa oportunidade de curtir um dia cheio de diversão, música e cultura caipira. Venha e traga sua comitiva para celebrar no melhor estilo sertanejo!

Serviço:

Data: 18 de agosto

Hora: A partir das 12 horas

Local: Villas Pantanal, Rodovia Professor Zeferino Vaz, km 135, Recreio Jaguari, Cosmópolis

Vendas: (19) 98436-9711 e (19) 99763-7270

Prepare-se para um dia inesquecível no Sertão Caipira. Esperamos por você!