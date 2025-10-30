Polícia Militar prende mulher por tráfico de drogas em Mogi Mirim com mais de 2 kg de maconha e cogumelos alucinógenos

Entorpecentes seriam entregues em festas do tipo rave; prisão foi realizada durante patrulhamento de rotina

Na tarde de quarta-feira (29), policiais militares prenderam uma mulher de 23 anos por tráfico de drogas em Mogi Mirim. A abordagem ocorreu durante patrulhamento na Avenida Vereador Antônio Carlos de Oliveira, quando os agentes suspeitaram da condutora de um veículo e realizaram a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de maconha no bolso da mulher. Em seguida, realizaram busca no interior do veículo e encontraram mais seis porções da droga, totalizando cerca de 180 gramas, além de um celular e 12 porções de cogumelos alucinógenos embalados a vácuo, substância comumente utilizada em festas do tipo rave.

Ao ser questionada, a suspeita confessou que estava traficando e que entregaria os entorpecentes a um comprador pelo valor de R$ 100 por unidade. Diante das evidências, ela recebeu voz de prisão em flagrante.

A mulher ainda informou que mantinha mais drogas em sua residência e autorizou a entrada da equipe policial. No local, com o acompanhamento de uma testemunha, os agentes localizaram dois tijolos e meio de maconha, além de outras dez porções embaladas da substância, totalizando aproximadamente 2,4 kg. Também foram encontrados 24 porções adicionais de cogumelos alucinógenos, uma balança de precisão, uma faca, material para embalo e R$ 220 em dinheiro.

Todos os entorpecentes, objetos apreendidos, o veículo e a testemunha foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o delegado plantonista ratificou a prisão por tráfico de drogas. A mulher permaneceu à disposição da Justiça.