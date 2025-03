Segurança em foco: evento em Jaguariúna debate desafios e soluções para condomínios

Promovido pela Rede Condominial, o 1º Encontro Itinerante em Jaguariúna reunirá especialistas renomados

A segurança em condomínios é uma preocupação crescente no Brasil. Segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o número de ocorrências em condomínios residenciais aumentou significativamente nos últimos anos. Esse aumento reflete a necessidade de debates e ações efetivas para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores.

Dentro dessa temática, no dia 29 de março, a cidade de Jaguariúna será palco de um evento inovador e essencial para quem busca aprimorar a segurança em condomínios. Promovido pela Rede Condominial pela primeira vez no município, o 1º Encontro Itinerante reunirá especialistas renomados para discutir os desafios e soluções do setor. O evento acontece no Matiz Hotel Jaguariúna, a partir das 8h.

Com o tema “Desvendando os Múltiplos Desafios da Segurança em Condomínios”, a programação conta com painéis inspiradores e debates aprofundados sobre as principais ameaças e soluções para garantir a proteção dos moradores e do patrimônio condominial.

O grupo, que já realizou 4 encontros na cidade de Campinas, conta com mais de 20 profissionais e empresas especialistas em gestão e serviços condominiais buscam alavancar o mercado condominial das demais cidades da região, promovendo conhecimento e elevando o padrão da prestação de serviços para a sociedade.

De acordo com um levantamento da Associação Brasileira de Síndicos Profissionais (ABRASIP), cerca de 70% dos condomínios enfrentam problemas relacionados à segurança, sendo os principais desafios o controle de acessos, falhas na vigilância eletrônica e treinamento inadequado de funcionários. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, houve um aumento de 15% nos casos de invasões a condomínios nos últimos dois anos, reforçando a necessidade de ações preventivas e estratégias eficientes de proteção.

RISCOS DE ACIDENTES

Outro ponto fundamental na segurança condominial é a manutenção preventiva das instalações. A falta de cuidados adequados em áreas críticas, como os reservatórios de água, pode representar riscos para a saúde e segurança dos moradores. Para evitar acidentes e garantir a qualidade da água consumida, a contratação de empresas especializadas na manutenção de caixas d’água é essencial. Além da prevenção de contaminação, a manutenção adequada evita riscos estruturais e acidentes envolvendo profissionais não qualificados.

A segurança no combate a incêndios também será debatida no evento. Em muitos condomínios, a ausência de treinamentos e equipamentos adequados pode colocar em risco a vida dos moradores. A inspeção regular de extintores, hidrantes e saídas de emergência é uma medida essencial para evitar tragédias. A implantação de programas de treinamento para moradores e funcionários sobre como agir em situações de incêndio pode fazer toda a diferença em momentos críticos.

SOLUÇÕES

O evento busca abordar essas questões de forma prática, trazendo soluções modernas e tecnologicamente avançadas. Os desafios mais prementes da segurança em condomínios serão debatidos em profundidade, buscando soluções inovadoras e eficazes.

Os participantes terão acesso a soluções práticas e inovadoras para proteger seus lares e comunidades. Além disso, o evento será uma excelente oportunidade para conectar-se com profissionais do setor, trocar experiências e fortalecer laços.

Além das palestras e discussões, os participantes terão acesso a uma exposição com demonstração de equipamentos de segurança de última geração, incluindo câmeras com reconhecimento facial, fechaduras inteligentes e softwares de gestão condominial.

Os interessados já podem garantir sua presença acessando o link: https://www.sympla.com.br/evento/1-encontro-itinerante—rede-condominial/2828633.

SERVIÇO

1º Encontro Itinerante “Desvendando os Múltiplos Desafios da Segurança em Condomínios”

Data: 29/03/2025

Horário: 8 horas

Local: Matiz Hotel Jaguariúna-SP

Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/1-encontro-itinerante—rede-condominial/2828633