SEGURANÇA PROMOVE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA ANUAL NOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS

A Prefeitura de Estiva Gerbi por meio da Secretaria de Segurança Pública, realizou na última semana, o T.A.F (Teste de Aptidão Física) anual dos Guardas Civis Municipais do Município, este teste visa aferir as condições físicas de cada GCM individualmente e faz parte da qualificação anual obrigatória dos GCMS pertinentes a profissão, o T.A.F e só uma das etapas do curso de aperfeiçoamento anual realizado pela corporação.

Durante o teste, foi realizado:

– Corrida de 50 metros

– Corrida de 12 minutos

– Barra

– Flexão de brado

– Abdominal

Todos os GCMS passaram por exames cardiológico antes da realização do T.A.F e no dia do teste foi aferido a pressão arterial de todos, e a busca de profissionais mais bem preparados para o serviço.