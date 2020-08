SEIS AVENIDAS RECEBERÃO NOVA SINALIZAÇÃO

A SOV (Secretaria de Obras e Viação) abriu licitação para implantação de sinalização vertical, horizontal e indicativa em diversas avenidas de Mogi Guaçu. As avenidas que serão sinalizadas são Mogi Mirim, dos Trabalhadores, 9 de Abril, Bandeirantes, Padre Jaime e Suécia.

A licitação foi iniciada no dia 30 de julho e as empresas já podem protocolar documentos de habilitação. Será escolhida a empresa que apresentar o menor custo para a obra e o prazo para conclusão é de seis meses.

Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação deverão ser protocolados até as 9h do dia 24 de agosto, no protocolo geral da Prefeitura, que fica no Paço Municipal. A abertura dos envelopes será feita no mesmo dia, a partir das 9h30.

O edital completo da licitação pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mogi Guaçu no endereço mogiguacu.sp.gov.br.