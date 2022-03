SEJEL E SINCOMERCIO PROMOVEM CAÇA AO OVO DE PÁSCOA NO CENTRO

Resgate de tradições, incentivo à integração familiar e da comunidade e estímulo ao lazer e ao comércio local. São várias as vertentes que proporcionaram a criação da 1ª Caça ao Ovo de Páscoa Sejel/Sincomercio.

A atração foi agendada para o Sábado de Aleluia, que, neste ano, cai no dia 16 de abril. A partir das 9h, várias atividades serão desenvolvidas na Praça Rui Barbosa, no Centro. A realização e organização é da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim e o Sincomercio (Sindicato do Comércio Varejista de Bens, Serviços e Turismo de Mogi Mirim).

Para a criançada, muita diversão, com uma gincana de caça a ovos de páscoa, que serão espalhados pela praça. Nesta atividade, participarão crianças com até 14 anos. Um concurso de desenho, o “Pintando o Coelhinho”, será outra atração para o público infantil e a “Corrida do Saco” unirá pais (ou responsável) e filhos na disputa.

Serão distribuídos 100 ovos de páscoa em premiação, com gramaturas de 100g e 250g. No final, um sorteio vai dar a um felizardo um ovo de páscoa de 2,5 quilos da Cacau Show. Outras atrações de lazer serão disponibilizadas ao público presente, incluindo ações culturais, esportivas e de saúde.

A 1ª Caça ao Ovo de Páscoa de Mogi Mirim teve as diretrizes definidas em reunião realizada na quarta-feira (10), entre o secretário interino de Esporte, André Luís de Oliveira, o técnico esportivo da Sejel, Rodrigo Martins Rosa, o secretário do Sincomercio, Nelson Theodoro Junior e conselheiro fiscal do Sincomercio, João Luiz Zorzetto.

A atividade conta ainda com o apoio da APM (Associação Paulista de Medicina) – Regional Mogi Mirim, Hotel Zorzetto, Massas da Cecília e Elfen Indústria Química