SELETIVA DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL TEM ÚLTIMA RODADA NESTE FIM DE SEMANA

A terceira e última rodada da seletiva do Campeonato Amador de Futsal de Jaguariúna acontece neste fim de semana com oito jogos, todos no Ginásio do Azulão.

No sábado, dia 13 de julho, as partidas começam às 13h e, no domingo (14), os confrontos têm início às 8h. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Dezesseis equipes, divididas em quatro grupos de quatro times, disputam a competição. O primeiro colocado de cada grupo e os dois melhores segundos colocados, totalizando seis vagas, classificam-se para a Taça Prata.

Confira os jogos da terceira rodada:

SÁBADO

13h AUDAZ X SUDESTE

14h BLACK LIGHTNING X BOTEQUIM FUTSAL

15h SÓ RESENHA FC X ALIANÇA JR

16h VILA SÃO JOSÉ X ATLÉTICO DE MADRID

DOMINGO

08h MAUÁ X SÃO CRISTOVÃO

09h ATLÉTICO JAGUARY X JUVENTUDE

10h C.S.E X PAULISTA

11h ADAGA X SÃO JOSÉ

Foto: Ivair Oliveira