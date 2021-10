Sem chapa concorrente presidente do Clube Recreativo Floresta é reeleito

A única chapa registrada para as Eleições 2021 do Clube Recreativo Floresta, foi a do atual presidente Daniel Dias de Castro, que é formada também por Renato Moreira Reis (Vice-Presidente); Adriano Roberto Berton (1º Secretário); Mônica Cattine (2ª Secretaria); Ronaldo Miranda (1º Tesoureiro) e Claudiney Chiste (2º Tesoureiro).

Desta forma, a chapa foi reeleita com 287 votos neste domingo (17), para o biênio “2022-2023”.

O advogado Richardson Ribeiro de Faria, obteve 45 votos e assim se tornou o candidato a conselheiro mais votado dessa eleição. Jéssica Cristina Costa de Castro foi a única mulher eleita. Na ocasião também foi eleito os 21 membros do conselho deliberativo.

A votação foi aberta aos sócios-proprietários do Clube Floresta que estivessem sem débitos.

A democracia predominou durante toda a eleição do Clube Recreativo Floresta. Do início do pleito, às 8h30, até o encerramento, às 12h, o clima foi de tranquilidade.

A diretoria é composta pelos seguintes membros:

Presidente: Daniel Dias de Castro

Vice-presidente: Renato Moreira Reis

1º Secretário: Adriano Roberto Berton

2º Secretário: Monica Galico Cattine Barreto

1º Tesoureiro: Ronaldo Miranda Filho

2º Tesoureiro: Claudiney Rosalino Chiste

Os conselheiros eleitos são:

Richardson Ribeiro de Faria – 45 votos

José Carlos Leite – 36 votos

Wagner Guidotti Sia – 31 votos

Ricardo Camargo Prates – 21 votos

Alexandre Chichurra – 19 votos

Diogo Fernandes Rossetti – 19 votos

Adolfo Gustavo Duzzi Libanori – 16 votos

Jéssica Cristina Costa de Castro – 15 votos

Renato Fernando Carlini – 14 votos

Rodolfo Rossetti – 13 votos

Fabio Rinaldo Duzzi – 12 votos

José Carlos da Silva – 12 votos

Michael Van Hoof – 12 votos

Anderson Roberto dos Santos – 10 votos

Alexandre de Sá Ribas – 09 votos

Marcelo Roris – 09 votos

André Luiz Mesquita Politti – 08 votos

Leandro de Queiroz – 08 votos

Luiz Fernando Martins – 08 votos

Nelson Pauloski Strasser – 08 votos

Rafael Luiz Boer – 08 votos

Os suplentes do conselho são: