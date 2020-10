Sem filas, Holambra adere ao Outubro Rosa e incentiva agendamento de mamografias

O departamento municipal de Saúde de Holambra reforça durante este mês, em função do movimento Outubro Rosa, o trabalho de orientação e prevenção ao câncer de mama feito durante todo o ano. Serão incentivados a realização de mamografias, autoexames e consultas frequentes com médicos ginecologistas nas unidades de saúde. Os profissionais do setor estarão uniformizados e engajados na ação. Em função da pandemia do novo coronavírus não haverá a distribuição de material informativo impresso. A campanha será realizada por meios eletrônicos.

O exame de mamografia é feito no município através do consórcio CISMETRO. Mulheres acima de 40 anos que não fizeram este procedimento nos últimos 12 meses devem procurar a unidade básica mais próxima de casa para agendar uma consulta com um médico ginecologista, que é o profissional responsável pelo encaminhamento. Com a solicitação em mãos e com o Cartão Cidadão, a moradora deve ir até a Policlínica Municipal para agendar o exame.

“As solicitações entregues em outubro serão realizadas dentro desse mês”, explicou o diretor municipal de Saúde, Valmir Marcelo Iglecias. “É importante reforçar que Holambra não possui fila de espera para a realização deste tipo de procedimento e que o resultado do exame sai em uma semana”.

A rede pública municipal de saúde oferece apoio psicológico, orientação e acompanhamento das pacientes diagnosticadas com a doença. O tratamento, que é de alta complexidade, é realizado na Unicamp ou em outras unidades de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).

A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Holambra, Diva de Souza Godoy, que passa por tratamento de um câncer de mama identificado durante exames de rotina no início do ano, reforça a importância do diagnóstico precoce. “Câncer de mama é um assunto sério, mas quando detectado em fases iniciais, a possibilidade de tratamentos menos agressivos e as chances de cura aumentam muito”, orienta. “Consulte seu médico ginecologista regularmente e faça o autoexame. Se você tem mais de 40 anos, realize a mamografia anualmente. Adote um estilo de vida saudável, pratique atividades físicas e tenha uma boa alimentação. Se cuide!”.