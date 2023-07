Sem respeito: Bandidos invadem velório e roubam participantes no município de Mogi Mirim

Reportagem: Susi Baião

O velório é um momento de despedida e luto, onde familiares e amigos se reúnem para prestar suas últimas homenagens a um ente querido. Infelizmente, na noite de quinta-feira, no velório municipal de Mogi Mirim, localizado na Avenida Pedro Botesi, no bairro Jardim Longatto, esse ambiente de tristeza foi interrompido pela ação criminosa de um grupo de bandidos.

Segundo relatos, os criminosos invadiram o local, trancaram as portas, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Em seguida, eles agiram rapidamente, roubando celulares, dinheiro, carteiras e joias das pessoas presentes, antes de empreenderem fuga.

A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram acionadas imediatamente para investigar o crime e capturar os responsáveis.

A notícia do assalto causou indignação e revolta na comunidade local, que se viu confrontada com a violência em um momento de envolvimento emocional. Diante dessa situação inusitada.

As autoridades estão empenhadas em identificar e prender os bandidos envolvidos no assalto ao velório municipal. As investigações estão em andamento, e esperam-se que sejam comprovados, como câmeras de segurança próximas ao local, podem auxiliar na identificação dos bandidos.

É importante destacar que essa ação criminosa representa uma quebra de decoro e um desrespeito inaceitável em relação aos rituais de luto e à segurança dos participantes. Em muitos municípios, medidas preventivas foram adotadas para evitar situações semelhantes, incluindo a suspensão de velórios noturnos, como foi o caso da cidade de Jaguariúna. Velório na cidade, somente durante o dia

As forças policiais s estão empenhadas em capturar os responsáveis ​​por esse crime e trazer justiça às vítimas. Espera-se que medidas adicionais de segurança sejam integradas nos velórios, a fim de evitar que situações semelhantes aconteçam no futuro, garantindo assim um ambiente seguro para as famílias enlutadas.