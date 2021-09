Mogi Guaçu realiza Semana da Árvore

SAAMA e Associação Comercial se unem em prol da arborização local

A SAAMA (Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente) em parceria com a ACIMG (Associação Comercial e Industrial de Mogi Guaçu) lança a Semana da Árvore, que acontece entre os dias 20 e 25. O projeto comemora o Dia da Árvore, 21 deste mês, tem por objetivo promover a arborização da cidade e faz parte do programa Plante sua Árvore.

A ação envolverá o comércio guaçuano que irá distribuir, gratuitamente, cupons para que seus clientes possam retirar mudas de árvores na SAAMA para plantar em suas calçadas.

“O Programa Plante sua Árvore, de arborização de calçadas, existe desde 2018, foi retomado agora e visa a qualidade de vida em nossa cidade. A Associação é parceira da Prefeitura em muitos projetos, já faz ações de zeladoria de praças e achamos que seu protagonismo iria ajudar muito na divulgação do nosso projeto. Por isso criamos a Semana da Árvore. Esta é uma das ações do Programa, que é amplo. Com ele pretendemos aumentar em 25% a arborização da área urbana, para isso dividimos a cidade em oito setores, atualmente estamos trabalhando no setor três, alguns bairros abrangidos por ele são: Parque Real, Centenário, Cambuí, Igaçaba, Parque Cidade Nova, dentre outros. Vamos trabalhar para aumentar a qualidade de vida de nossa cidade”, afirmou o secretário da SAAMA, Marcelo Vanzella Sartori.

De acordo com publicação da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), Mogi Guaçu possui índice médio de área verde em 10,85m², com potencial para expansão. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), o índice ideal é de 12m² por habitante. Há inúmeros benefícios na arborização urbana, alguns são: contribui para temperaturas mais amenas, estética agradável e relaxamento mental, também ajuda a diminuir o risco de enchentes, purifica o ar e oferece mais alimento para os animais.

“A Associação sempre colabora com a sociedade e se engaja em questões que envolvem o meio ambiente. Assim, mais uma vez houve a união do setor público com o privado. A nossa parceria com a SAAMA tem a intenção de unir a classe empresarial nesse trabalho de conscientização e replantio de árvores nas calçadas, principalmente na região central. Mas a iniciativa se estende para toda a cidade, pois o objetivo da Semana da Árvore é aumentar a arborização da cidade com árvores nativas”, comenta o superintendente Adenilson Junior dos Reis.

Saiba como plantar sua árvore

A Associação, em parceria com a SAAMA e a Cooperativa Sicoob Credinter, fez um vídeo educativo sobre as árvores, explicando como plantá-las e fazer poda sustentável, preservando sua estrutura.

Veja aqui, saiba mais sobre estes incríveis seres e a importância que eles têm na natureza.

https://www.youtube.com/watch?v=SuUk4KlJAJk&t=87s