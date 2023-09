SEMANA DA INCLUSÃO VOLTOU SEU OLHAR PARA O DEFICIENTE COMO PROTAGONISTA

“A gente deve olhar para a pessoa com deficiência pelas suas potencialidades e não por aquilo que a difere das outras pessoas”. A frase da presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência de Mogi Mirim, Dayane Amaro Costa, sintetiza o que foi a 3ª Semana da Inclusão da Pessoa com Deficiência e Doenças Raras, realizada pelo conselho entre os dias 20 e 23 de setembro. A iniciativa, sob o tema “Protagonismo da Pessoa com Deficiência”, teve como objetivo levar a sociedade a uma reflexão e de busca de novos caminhos para garantir os direitos desse segmento, que ainda enfrenta vários obstáculos sociais, educacionais e profissionais.

Na abertura, realizada no teatro do Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’, além da apresentação artística dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Autistas – Fonte Viva, e de libras dos assistidos pela Associação Jesuíno Marcos Maguila, o ponto alto da programação do primeiro dia foi a participação do médico fisiatra do local, Thiago Rocha Alves Duarte, que falou sobre o Serviço de Reabilitação Lucy Montoro Mogi Mirim, e da professora Tânia Helena da Silva Andrade, do corpo docente do Cemaae (Centro Educacional Municipal de Apoio de Atendimento Especializado) ‘Rachel Ramazzini Mariotoni’, que ministrou a palestra ‘O Papel do Professor no Processo de Inclusão do Aluno com Transtorno do Espectro Autista’.

Ainda na abertura, Dayane Amaro prestou uma homenagem à servidora municipal Goreti Alves da Silva, que é cadeirante e trabalha na Prefeitura desde 1977.

A Semana de Inclusão prosseguiu na manhã de quinta-feira (21), no Centro Cultural, com a apresentação de dança da Apae Mogi Mirim “Beggin”, com a coreografia “Estenda a mão”, e a palestra “As Emoções e Sentimentos no Encontro das Diferenças“, com a psicóloga Sílvia Ferrão. No mesmo dia, mas, a tarde, aconteceu o evento Integragindo, na unidade Lucy Montoro Mogi Mirim, com uma palestra motivacional do para-atleta Luiz Felipe Guarnieri Manara, um jogo de basquete de cadeiras de roda, entre o time da Lucy Montoro contra uma equipe composta por colaboradores da unidade, e prática de modalidades esportivas adaptadas.

Na sexta-feira (22), houve uma roda de conversa com a participação dos profissionais Eduardo Pauna, Luiz Otávio Ferreira, Aneliane Marques Ribeiro, Flaviana Fernandes Ribeiro e Dayane Amaro Costa, no Hub MVT. E para encerrar, a Praça Schincariol (ao lado do Fórum) foi palco na manhã de sábado (23) com o evento “ Vivência Inclusiva Esportiva e Artística“, com destaque para a aula inclusiva de ritmos, com a Academia Panoabianco.