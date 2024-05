Semana do Design, Marketing e Comunicação trará as tendências do setor ao Senac Mogi Guaçu

O Senac Mogi Guaçu realizará, entre os dias 13 e 16 de maio, a Semana do Design, Marketing e Comunicação. O evento contará com a presença de profissionais renomados para explorar as tendências e inovações do setor por meio de palestras e bate-papo. Interessados em participar, podem se inscrever gratuitamente no site https://eventos.sp.senac.br/evento/semana-do-design-marketing-e-comunicacao/.

Serão debatidos temas como criatividade no âmbito esportivo, fotografia, mídias sociais, photoshop, marketing digital, inteligência artificial, entre outros. Jonathan Luiz Tavares da Silva, coordenador da área de comunicação do Senac Mogi Guaçu, afirma que o evento é uma oportunidade de promover insights e impulsionar trajetórias. “Em um mundo em constante evolução, abordaremos questões essenciais que moldam as áreas de comunicação, marketing e design, oferecendo um espaço para compartilhar ideias e experiências inovadoras”, reforça Jonathan.

A programação terá início na segunda-feira, 13/5, às 19h30, com a palestra Criação e criatividade no âmbito esportivo, guiada por João Ananias. Já na terça-feira, 14, das 13h30 às 15h, Carlos Almeida falará sobre Fotografia: comunicação e mídias sociais. Nesse mesmo dia, das 19h30 às 21h, será a vez de Alexandre Keese, especialista em Adobe Photoshop da América Latina, Adobe Certified Expert e diretor do Grupo PhotoPro, comandar a palestra Photoshop e Inteligência Artificial. Na quarta-feira, 15, das 19h30 às 21h, Luciano Silva vai conduzir um bate-papo sobre Marketing digital e vendas online. Para encerrar, no dia 16/5, das 19h30 às 21h, Dino Paiva guiará o debate Panorama do mercado digital, uso da inteligência artificial e nomadismo criativo digital.

A programação da Semana do Design, Marketing e Comunicação é gratuita e aberta ao público, destinada a estudantes, profissionais, empresários e qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre os aspectos criativos e estratégicos dessa área. Para mais informações e inscrições, visite o site oficial do evento.

Serviço:

Semana do Design, Marketing e Comunicação

Data: de 13 a 16/5

Inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/semana-do-design-marketing-e-comunicacao/

Evento gratuito

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu