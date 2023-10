Semana do Servidor 2023 terá palestras em Paulínia

Foto Destaque: Tomas Thomazella de Moura

A Prefeitura de Paulínia promove entre 23 e 27 de outubro, a Semana do Servidor 2023, com palestras sobre finanças, combate ao assédio, saúde mental e inclusão social, além de atividades culturais realizadas por funcionários públicos, com sorteio de brindes todos os dias.

A abertura será na segunda-feira, 23, às 19h, com o ator, drag queen e professor, Rita von Hunty, que palestrará sobre “Microagressões” e ocorrerá no Salão Social do Paulinense, em evento aberto também à população em geral.

As demais palestras acontecerão no Auditório Carlos Tontoli do Paço Municipal.

“Toda semana foi pensada para que nossos servidores aprendam, reflitam e se divirtam também. São momentos especiais preparados com muito carinho”, comentou o prefeito, Du Cazellato.

Mais informações: (19) 3874-5644 ou smrh@paulinia.sp.gov.br

Programação

Segunda-feira, 23 – 19h

Show de Talentos

Palestra: “Microagressões!”, com o ator, drag queen, colunista da revista Carta Capital e Saia Justa do GNT e professor, com Rita von Hunty

Local: Salão Social do Paulinense (Avenida José Paulino, S/N, em frente ao Centro de Geriatria)

Terça-feira, 24 – 9h

Show de Talentos

Palestra: “Como reconhecer e combater o Assédio Moral e Sexual”, com a professora, advogada, doutora e mestre em Direito Político e Econômico e consultora em Cultura Inclusiva, Alessandra Benedito

Local: Auditório Carlos Tontoli do Paço Municipal (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, Parque Brasil 500)

Quarta-feira, 25 – 9h

Show de Talentos

Palestra: “Cuidados com a Saúde Mental”, com a atriz e integrante da equipe de Relacionamento Técnico da Unimed, Marina Tozzi

Local: Auditório Carlos Tontoli do Paço Municipal (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, Parque Brasil 500)

Quinta-feira, 26 – 9h

Show de Talentos

Palestra: “Finanças Pessoais – Descomplicando a vida financeira”, com o engenheiro de produção, professor e palestrante, Tomas Thomazella de Moura

Local: Auditório Carlos Tontoli do Paço Municipal (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, Parque Brasil 500)

Sexta-feira, 26 – 9h

Show de Talentos

Palestra: “Inteligência Emocional”, com a consultora do Sebrae, Cláudia Adriana de Mouro

Local: Auditório Carlos Tontoli do Paço Municipal (Avenida Prefeito José Lozano Araújo, 1551, Parque Brasil 500)

Festa de Encerramento em Comemoração ao Dia do Servidor

19h – Abertura

19h30 – Banda Ted Rock

21h – Banda Mitologia

Local: Salão Social do Paulinense (Avenida José Paulino, S/N, em frente ao Centro de Geriatria) – Necessário confirmar presença através do formulário disponível em www.paulinia.sp.gov.br

Rita von Hunty

Alessandra Benedito