Semana Meio Ambiente – evento

A Semana do Meio Ambiente será lembrada e comemorada pelo Podium Verde, o projeto de reflorestamento que “troca” as medalhas da atleta Mirlene Picin por mudas destinadas ao plantio.

Evento irá contar com palestra sobre o Meio Ambiente, questões relacionadas a uma vida mais sustentável e com um Tour pela Estação Experimental do Horto Florestal de Mogi Mirim.

– Data: 7 de junho

– Horário: 8:30 às 10:00

– Público: Crianças e Adolescentes de 7 a 13 anos atendidos pela ONG Maguila de Mogi Mirim – 35 alunos

– Local da ação: Estação Experimental do Horto Florestal de Mogi Mirim, sede da Secretaria de Meio Ambiente do Município.

Ação

As crianças serão trazidas do Parque das Laranjeiras, sede da ONG Maguila, até o Horto Florestal com transporte oferecido pela Prefeitura de Mogi Mirim.

A bióloga Érica Nestori irá ministrar uma palestra sobre meio ambiente e sustentabilidade, com conteúdo adequado a faixa etária com um Tour de visitação pelo Horto Florestal, as estruturas históricas e o viveiro de mudas. Observação “in loco” de plantas nativas, frutos e sementes, habitat de animais silvestres e comparação térmica de uma área não arborizada versus o bosque repleto de árvores.

Os alunos irão receber um kit com publicações da Mauricio de Sousa Produções, lanche e uma muda frutífera de pequeno porte (pitanga ou acerola), com informações sobre o como deve ser feito o plantio das mesmas.

Retorno de todos os alunos à sede da ONG Maguila ao final do evento.

Objetivo

Chamar a atenção para a causa do meio ambiente e uma vida mais sustentável através de informação e educação sobre o mesmo. Proporcionar um dia diferente para os alunos atendidos pela ONG Maguila, provenientes de um dos bairros mais carentes de Mogi Mirim. Apresentar o Horto Florestal da cidade e sua importância. Mostrar suas espécies, e como é essencial a arborização de áreas protegidas e as áreas urbanas. Expor o Projeto Podium Verde em uma data “chave” que é a semana do meio ambiente.

Toda a ação foi planejada em conjunto com Isabela Guardia, engenheira florestal, gerente da secretaria de meio ambiente do município e a atleta Mirlene Picin.

Patrocínio da ação:

Cortag

Mauricio de Sousa Produções

Hospital 22 de Outubro

TM Racing Motos Brasil

Sicredi Força dos Ventos

Secretaria do Meio Ambiente de Mogi Mirim

Apoio:

Agencia Theodoro Jr

Mediphacos

Spasso Sabores Mogi Mirim

Planeta Plantar