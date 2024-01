Semifinais do Campeonato de Futebol Amador de Pedreira serão disputadas neste sábado e domingo

Promovido pela Prefeitura de Pedreira através de sua Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e com patrocínio oficial da Jaguar Plásticos, pela Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado, o Campeonato de Futebol Amador 2023/2024 terá suas semifinais disputadas neste sábado, dia 13, e domingo, 14 de janeiro, nas dependências do Estádio Municipal Wanderlei José Vicentini.

Segundo informou o Secretário de Esportes Valdir Carlos Volpato, no sábado, 13 de janeiro, às 14 horas estarão em campo as equipes do Arsenal e Futebol/Churrasco, às 15h45 será a vez de Esporte Clube Santa Sofia e Parentes. No domingo, 14 de janeiro, a partir das 8h30, estarão medindo forças as equipes do Hards e Soicas, logo após, às 9h45, Sociedade Triunfo x Esporte Clube Jardim Andrade.

“Convidamos os amantes do futebol e todos os torcedores para que estejam no Estádio Municipal para acompanhar de perto as emoções do melhor Futebol Amador de toda a região”, destaca o Prefeito Fábio Polidoro.