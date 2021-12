Semifinal do Campeonato de Veteranos em Artur Nogueira tem data definida

Quatro equipes entrarão em campo para disputar a final: Atlético Vista Alegre, Os Craques, Pura Amizade e Juventus

Após duros confrontos, goleadas e dribles de tirar o fôlego, o Campeonato de Veteranos já tem data marcada para a fase decisiva de semifinal. No próximo sábado, dia 11 de dezembro, quatro times entrarão em campo para disputar a vaga na grande final.

Às 14h do sábado, entram em campo os times Atlético Vista Alegre e Os Craques. Na sequência, às 16h, é a vez das equipes Pura Amizade e Juventus se enfrentarem pela taça. Ambas as partidas serão sediadas no Estádio Municipal Fábio Ferrari.

O secretário Caio Rodrigues pontua que todas as equipes têm se destacado nessa fase de mata-mata. “Estamos acompanhando ótimas partidas, com times extremamente preparados e dedicados ao campeonato. Todos merecem o título de campeão”, frisou.

Vale ressaltar que o campeonato segue um protocolo pré-estabelecido pela Vigilância Sanitária, e que a liberação da torcida vai ao encontro do Plano São Paulo, que estabeleceu 100% da capacidade a partir deste mês. O uso de máscara foi obrigatório em todas as partidas.

APLICATIVO

Para ficar por dentro de todos os placares, próximas rodadas e toda a comissão técnica, o torcedor poderá baixar o aplicativo “Placar Esportivo”, disponível para iOS e Android e acompanhar tudo de perto. Uma vez instalado, basta apertar o botão “Convidado” e, na barra de pesquisa, digitar “Artur Nogueira”.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira