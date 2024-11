Senac Mogi Guaçu faz evento gratuito sobre as raízes da cidade e o futuro do turismo e da gastronomia

Atividades são voltadas a produtores, especialistas e interessados na cultura e história do município

Mogi Guaçu receberá de 2 a 4 de dezembro a Jornada Senac de Alimentação, Hospitalidade e Turismo, voltada para quem busca aprofundar conhecimentos nessas áreas, trocar experiências e interagir com especialistas. Composta por palestras e rodas de conversas, a programação irá explorar o passado, o presente e as perspectivas futuras destes mercados na cidade, proporcionando reflexões e trocas de experiências entre os participantes.

O evento de abertura mergulhará na rica história alimentar do município, abordando as influências das culturas indígenas, dos bandeirantes, da culinária afrocaipira e a relevância do Rio Mogi Guaçu nesse contexto. Após a exibição desse documentário, uma roda de conversa promoverá reflexões e trocas de ideias sobre essas tradições.

No segundo dia, o foco será o cenário rural da região, com destaque para os produtores locais e restaurantes voltados ao lazer, valorizando as riquezas do campo e sua conexão com o turismo. Para encerrar, a programação trará uma discussão sobre o potencial turístico da cidade, com ênfase na hospedagem, abordando os desafios e estratégias para desenvolver o setor e atrair visitantes.

Samara Jugni Sartori, coordenadora da área de Gastronomia e Alimentação do Senac Mogi Guaçu, afirma que a jornada é um convite ao aprofundamento do potencial cultural e turístico da cidade. “Vamos explorar nossas raízes, potencialidades e futuro através de diálogos e debates sobre turismo local reunindo produtores, especialistas e a comunidade”, diz Samara.

Mais informações sobre o evento e inscrições para as atividades podem ser encontradas no endereço: https://eventos.sp.senac.br/evento/jornada-senac-de-alimentacao-hospitalidade-e-turismo/.

Confira a programação:

● 2/12, 19h às 21h – Roda de Conversa: História Alimentar de Mogi Guaçu e Documentário Ser Tão Raiz, abordará as origens históricas dos primeiros habitantes e imigrantes que contribuíram para o desenvolvimento da região.

● 3/12, 19h às 21h – Palestra Turismo Rural da Roseira, uma conversa sobre a rica contribuição dos produtores rurais do bairro da Roseira, conhecidos pela diversidade de produtos cultivados e desenvolvidos ao longo do tempo.

● 4/12, 19h às 21h – Potencial Turístico e Gastronômico em Mogi Guaçu, debate enriquecedor com autoridades, representantes da sociedade, profissionais do setor de turismo, cultura, hotelaria e interessados no fortalecimento e desenvolvimento do turismo local.

Serviço

Jornada Senac de Alimentação, Hospitalidade e Turismo

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista – Mogi Guaçu/SP

Site: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu

Inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/jornada-senac-de-alimentacao-hospitalidade-e-turismo/