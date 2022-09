Senac Mogi Guaçu oferece mais de mil vagas para formação gratuita

Por meio do Programa Senac de Gratuidade, o Senac Mogi Guaçu

concederá, até o final de 2022, mais de 1.000 bolsas de estudos com

100% de isenção. São dezenas de cursos livres e técnicos, além das

opções de curta duração do Senac Online – ao vivo. Há opções nas

áreas de gestão e negócios; beleza e estética; comunicação e

marketing; desenvolvimento social; design, artes e arquitetura;

gastronomia e alimentação; moda; saúde; tecnologia da informação;

turismo e hospitalidade.

Para ter acesso à bolsa, o candidato deve comprovar renda familiar

mensal por pessoa de até dois salários mínimos federais e fazer sua

inscrição 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir

do meio-dia, pelo site do Programa Senac de Gratuidade [1]. As

inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual.

Robert Gabriel dos Anjos, gerente da unidade, destaca que a missão do

Senac é educar para o trabalho em atividades do comércio de bens,

serviços e turismo. “A ampliação da oferta de bolsas de estudos faz

com que esta educação profissional de qualidade chegue até as pessoas

que não têm condições de pagar pelo curso. Ainda, contribui com suas

formações, aumenta as possibilidades de inserção no mundo do

trabalho, geração de emprego, renda e aumento da qualidade de vida”,

explica.

Robert ressalta que além da mensalidade, a aluna ou o aluno bolsista

recebe gratuitamente todo material, EPIs, insumos e outros recursos

necessários para estudar.

A possibilidade da realização de um sonho

Desde quando trabalhava como cozinheira para empresas de construção

civil, Maria Verônica Queiroz, de 46 anos, sonhava em se

profissionalizar na área. Quando seu esposo a inscreveu em um curso

livre de Hambúrguer Artesanal, do Senac Mogi Guaçu, o desejo começou

a pulsar mais forte e ela foi em busca de mais. Ao ter conhecimento das

bolsas de estudos, iniciou, em paralelo, o curso livre em pizzaiolo.

Verônica não perdeu tempo e, após a conclusão, iniciou o curso

técnico em gastronomia e o curso livre em auxiliar de cozinha, ambos de

forma gratuita. Autônoma, vende artesanatos e conta que não teria

condições de arcar com os custos de uma formação profissional.

“Sempre foi o meu sonho fazer gastronomia, mas nunca tive condições

financeiras, o Senac, hoje, me dá a oportunidade que eu nunca tive na

vida”, conta.

Queiroz compartilha ainda quais são os seus planos após concluir a

formação: abrir o próprio negócio. “Eu sei que quando terminar o meu

curso, vou estar preparada para o mercado de trabalho e, com fé em

Deus, eu vou montar o meu negócio na área que eu amo”, conclui.

Nos últimos 10 anos mais de 1 milhão de estudantes já passaram pelos

cursos do Senac São Paulo por meio do programa de concessão de bolsas.

Serviço

Senac Mogi Guaçu

Endereço: Rua Adelino Damião, 55 – Jardim Paulista, Mogi Guaçu – SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-mogi-guacu [2]