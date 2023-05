Sequestro de pai e filho começa em Hortolândia, tem perseguição e termina em Jaguariúna com dois presos e vítimas liberadas

Reportagem : Susi Baião

Pai e filho viveram momentos de terror na noite dessa terça-feira (9). Eles foram vítimas de um roubo seguido de sequestro que começou em Hortolândia e terminou em Jaguariúna, com a prisão de dois assaltantes e os reféns libertados sem ferimentos.

De acordo com informações da Polícia Militar, o pai, um vendedor de carros de 61 anos e seu filho, um microempresário de 37 anos foram abordados por volta das 21h30, na porta da casa do filho no Jardim Alvorada em Hortolândia, por dois homens. A mulher de uma das vítimas viu a ação e ligou no 190 da Polícia Militar.

A PM foi avisada através da equipe de monitoramento do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), de que um veículo Jetta Prata roubado estaria em fuga pela Rodovia Governador Adhemar de Barros (SP-340), sentido Jaguariúna.

Uma equipe da PM, composta pelo cabo Alamino e soldada Juliana, fazia o patrulhamento pelas imediações. Ao ouvirem o comunicado do rádio, se deslocaram até a rodovia próximo ao Km 133 e passaram a monitorar todos os veículos que passavam.

Apesar das dificuldades devido a escuridão, a rapidez e agilidade deles foi fundamental para o resgate das vítimas.

Momento em que avistaram um veículo em alta velocidade e, após confirmarem pela placa como sendo o veículo suspeito, passaram a monitorar o carro e assim que os criminosos perceberam a presença dos policiais houve perseguição por 20 quilômetros até que o criminoso da direção do veículo perdeu o controle e bateu o carro.

Um dos ladrões chegou a pular do veículo em movimento. Ambos fugiram em uma mata que cerca a rodovia. As vítimas foram resgatadas sem ferimento.

Na fuga, os criminosos deixaram cair um revólver calibre 32, além de terem esquecido um celular no veículo. Os celulares das vítimas foram levados.

Horas depois, em patrulhamento, um dos suspeitos foi encontrado pelo cabo Baraldi e soldado Zorzeto, andando às margens da SP-340. Ele foi detido e levado à delegacia, onde foi reconhecido pelas vítimas.

Segundo o policial Zorzeto, o suspeito estava cheio de arranhões por ter pulado do veículo em movimento durante a fuga e apresentou várias versões diferentes sobre o caso.

PRISÃO DO SEGUNDO

O outro acusado foi encontrado pelos guardas municipais Ramos e Pereira. O inspetor Ramos conta que a base da GM recebeu um telefonema de um sitiante que mora na altura do Rio Camanducaia dizendo que um homem ferido havia pedido ajuda, mas que ele não podia chamar a polícia pois estava fugindo de um agiota.

O guardas dirigiram-se até o local e fizeram a prisão. Ele também foi reconhecido pelas vítimas. O caso foi registrado como roubo com retenção de vítima na Delegacia de Jaguariúna.

Participaram desta ocorrência os militares: Cabo Alamino e Soldada Juliana. Tiveram apoio: 1º Tenente Wadson, Soldado da Silva , 1º Tenente Úcaro, Cabo Guimarães, Soldado Scarabello, 2º Sargento Biajo, Cabo Alessandro, Cabo Baraldi, Soldado Zorzetto, policiais rodoviários e equipe Força Tática do 26º Batalhão de Mogi Guaçu.