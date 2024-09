“SER, ARTE, CULTURA E VIDA” EXPOSIÇÃO NO CENTRO CULTURAL REÚNE PRODUÇÕES DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL

“SER, Arte, Cultura e Vida” é o nome da exposição que a Prefeitura de Mogi Mirim está realizando no Salão Nobre do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”. Organizada pela Secretaria de Educação, a II Mostra Cultural reúne produções e vivências dos alunos da rede municipal de ensino que participam do Projeto SER, da Educação em Tempo Integral e do EJA (Educação de Jovens e Adultos). Aberta nesta quarta-feira (11), ela ficará exposta até o dia 4 de outubro para visitação pública das 8h00 às 17h00

Os trabalhos que estão na mostra foram realizados em sala de aula nas atividades multidisciplinares, tendo como temática os ODS (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organizações das Nações Unidas), modo circular e economia criativa. Para isso, foram utilizados recursos naturais, como folhas caídas das árvores, e material reciclado, como papelão, caixa de ovos, vidros, cápsulas de café usadas e tampinhas plásticas, dentre outros, dando ênfase à sustentabilidade e importância do respeito à natureza.

Assim, foram confeccionados suportes de panelas com folhas de jornal e revista, brinquedos com tampinhas, bonecas de papelão, colcha de retalhos, modo circular com reaproveitamento de tecidos, bordados, vasos de gesso, e aros de bicicleta e pipas para decoração. Há também maquetes de ambientes preservados e quadros produzidos pelos alunos que são releituras de obras de artistas renomados.

A mostra também expõe plantas alimentícias e pequenos vasos de ora pro nobis, conhecido por seu potencial antioxidante, anti-inflamatório, cicatrizante e imunoestimulante, sendo utilizado tradicionalmente na medicina popular para o tratamento de diversas condições de saúde, como problemas gastrointestinais, anemia, diabetes, hipertensão, entre outros.

LIVRO

Uma das atrações da exposição é o livro cantoneiro. Cada escola fez sua contribuição com trabalhos que retratam ações e medidas que ajudam a mudar o mundo. Cada visitante é convidado a contribuir com sugestões. Ao final da mostra, o material será transformado num livro coletivo.

Alunos das escolas da rede municipal de ensino onde o Projeto SER, a Educação em Tempo Integral e o EJA estão presentes, visitarão os trabalhos. A presença dos alunos visa incentivar a cultura da visitação a exposições artísticas e valorizar a arte. Durante a visitação ao Centro Cultural, os alunos do Projeto SER fazem uma apresentação das aulas de musicalização que são ministradas pela Lyra Mojimiriana.