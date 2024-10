Serginho Bianchini é eleito prefeito de Espírito Santo do Pinhal com 39,41% dos votos

Neste domingo, 6 de outubro, os eleitores de Espírito Santo do Pinhal foram às urnas para definir o futuro prefeito da cidade. Serginho Bianchini, do PSD, foi o grande vencedor, conquistando 39,41% dos votos válidos e garantindo seu lugar no comando do executivo municipal.

Em segundo lugar, ficou Cristina Brandão, que obteve 34,97% dos votos. A disputa foi acirrada, e sua campanha ganhou destaque ao longo das últimas semanas, mas não foi suficiente para superar Serginho.

Zeca Bene, candidato do PL, terminou a corrida eleitoral com 22,99% dos votos, seguido por Vitório Tamaso Neto, do PT, que obteve 2,63%.

O resultado reflete o desejo de renovação da população pinhalense e aponta para uma gestão focada em melhorias no desenvolvimento econômico e social da cidade.