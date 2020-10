Série de entrevistas com os candidatos a Prefeito nas eleições 2020

Os candidatos à Prefeitura de Mogi Guaçu, nas eleições de 2020 estarão participando a partir desta semana, de uma entrevista onde irão falar um pouco sobre sua candidatura.

A população terá a oportunidade de conhecer o conteúdo do programa de governo para os próximos quatro anos de administração do executivo.

Começamos nesta edição com a série de entrevistas com os seis candidatos da cidade. O sorteado desta semana é Benedito Pereira Costa Junior, o Coronel Costa é candidato pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro na coligação PRTB (28). Natural de Mogi Mirim – SP, nasceu em 17/06/1963 e tem 57 anos de idade.

Qual sua história de vida no que se refere a sua atuação social (relacionamento com comunidade em geral) quando e em que nível já esteve ou está dedicando a alguma ação de interesse público?

Durante todo o tempo em que um Policial Militar, desde seu ingresso, de serviço ou de folga, dificilmente deixa de ter uma atuação policial,

Comigo não foi diferente , a todo instante um policial militar defronta uma pessoa em situação de vulnerabilidade, precisando de comida , alimento, roupas , ou qualquer outra que diverge do trabalho policial propriamente dito do campo penal ou preventivo porem a necessidade social toca mais fundo o âmago do ser humano, principalmente o fardado;

Haja vista que em uma época da minha vida , percebi a dificuldade dos policiais militares para atender a comunidade de uma área , pois pelo local circulavam uma grande quantidade de pessoas com as mais diversas deficiências; Cegos , Surdos , Autistas, Cadeirantes e obesos , nesta situação as ocorrências policiais em que estes se envolviam havia uma grande dificuldade de comunicação entre as partes da ocorrência e os policiais militares.

Conhecendo está situação contactei pessoas com conhecimento em libras, psicólogo e elaborei um curso para os policiais militares conhecerem como conversar em libras e como atender as ocorrências envolvendo cegos e autistas.

Atualmente estou me dedicando à proteção do meio ambiente e a causa animal (domésticos e selvagens).

Quais as principais propostas da sua campanha eleitoral?

A Situação atual de Mogi Guaçu falar em principais propostas com toda a certeza muitas ficaram de fora, pois todas são importantes.

Primeiramente vamos dar acesso do povo na política, fugir da velha política em que poucos se beneficiam, instaurado uma política com muito diálogo, união, trabalho e principalmente com honestidade.

Para falar em principais propostas vamos setorizar;

CAUSA ANIMAL criação do CRAS ( Centro de recuperação de animais silvestres ), onde todos animal da nossa fauna que fosse encontrado ferido ou abandonado , será encaminhado para este órgão para atendimento médico veterinário e permaneceria em recuperação em uma área afastada do convívio social humano até sua completa recuperação e após sua soltura ao habitat da espécie.

Para os animais domésticos primeiramente iremos transformar uma das muitas escolas que estão fechadas e sendo utilizadas como arquivo em um HOSPITAL VETERINÁRIO, para atender a demanda da população guaçuana no tocante a seus animais domésticos, quer por doença, vacinação, castração ou apenas acompanhamento da saúde do animal.

EMPREGO proporcionar facilidades para que empresas venham para Mogi Guaçu, fornecendo todo suporte para sua solidificação na cidade.

Criar mecanismos para que as empresas já sediadas no município possam aumentar a oferta de vagas para os moradores de Mogi Guaçu.

Ofertar cursos de especialização e aperfeiçoamento em todas as áreas que houver demanda em nossa cidade;

Quando a empresa estiver em processo de instalação na cidade um curso específico para atender sua demanda de funcionário será aberta em uma das escolas do município.

Adotar todas as medidas para que o comercio tenha o seu horário de funcionamento expandido, pois desta forma em situação normal já teremos uma maior oferta de emprego e em momento de pandemia evitaremos concentração popular.

Outra medida que com toda certeza será implantada será a legalização da MOTOEXPRESS onde o Motoboy fará não somente o serviço de entrega de bens e mercadorias más também de transporte de pessoas.

EDUCAÇÂO como primeira medida e a mais emergencial será o melhoramento da merenda escolar, a situação em que ela se encontra nestes últimos anos é inaceitável e inadmissível. Para a melhoria da merenda , muitas medidas serão adotadas , tais como: elaboração de um cardápio do que será oferecido a todas as crianças , respeitando a sua faixa etária ; uma nutricionista que zelara pela qualidade e aparência da merenda; aquisição da matéria prima para sua elaboração junto aos produtores rurais locais ( um produto mais saudável, próximo de quem produz) e do comércio local . O que vai fomentar o comercio da cidade.

Ainda em alimentação o retorno do leite de soja e o pão de soja a ser fornecido GRATUITAMENTE a todos os alunos da rede pública e às famílias em situação de vulnerabilidade.

Fornecer o uniforme gratuitamente a todas as escolas, com uma característica a mais, ou seja, cada escola irá escolher o uniforme que seus alunos irão adotar, desta forma os alunos criarão uma identidade coma escola onde estudam.

Abertura das escolas nos períodos não eletivos para a comunidade, de forma que possam usar as salas de aula para finalidades culturais e/ou educativas bem como de suas áreas de esportes. assim teremos uma escola aberta o ano todo para os alunos e comunidade.

SAÚDE como já é de conhecimento público e notório que a UPA somente permanecerá aberta até o dia da eleição, todas os esforços e medidas serão adotados para que esta unidade de saúde trabalhe diuturnamente em prol da população guaçuana.

Que o atendimento médico seja adotado no sistema de pirâmide ou seja primeiramente a população será atendida pelo médico de família e depois sequencialmente pela gravidade da doença ou medida preventiva para os postos de saúde , posto de saúde da família , Posto de Pronto Atendimento PPA e a Unidade de Pronto Atendimento UPA e em situações mais graves no Hospital Tabajara Ramos.

Com o médico de família o primeiro atendimento será ofertado na residência, tais como, consultas coletas de exames curativos e todos os outros que podem fazer parte deste atendimento.

Em situações que demandem outras medidas serão encaminhados aos postos, UPA e PPA e para o HOSPITAL.

Outra medida a ser adotada será o SAD Serviço de Atendimento a Distância onde o paciente permanecera o menor tempo possível no hospital, evitando a contaminação hospitalar e proporcionando uma maior oferta de serviços no nosocômio

Em se tratando de prevenção e medidas sociais , temos que levar em consideração especial a mulher desde o instante em que foi confirmado sua gestação até a criança atingir 2 anos de idade, bem como atender as necessidades da mãe em especial também no tocante a sua alimentação; pois ao alimentar a criança ela também vai carecer ser assistida com alimentos se vier a precisar.

O posto de Saúde de Martinho Prado será aberto 24 horas com incremento de equipamentos hospitalares, tais como aparelho de raio x, desfibrilador, ultrassom e uma viatura ambulância UTI móvel

PROMOÇÂO SOCIAL essa área precisa ser reformulada no tocante a sua finalidade social pois a população em quase nada é atendida nessa área. O fornecimento de materiais para pessoas acamadas em suas residências ou com mobilidade reduzida atualmente inexistem.

E toda forma que a prefeitura pode e deveria atender, a única resposta que a população escuta é que não possui condições; isto tem que acabar na próxima administração.

Quais são as principais linhas programáticas do seu partido e seus valores éticos políticos?

Governar com diálogo, transparência e participação social.

Valorizar os servidores públicos, respeitando seus direitos e proporcionando boas condições de trabalho.

Ofertar qualificação permanente aos servidores de carreira.

Promover a participação dos servidores e técnicos na implantação das políticas de governo, através da ocupação de cargos estratégicos da administração.

Implantar a Ouvidoria Municipal – “Fala Comunidade” juntamente com a Procuradoria Municipal.

Reformular o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social.

Valorizar os Conselhos das diferentes áreas como espaço de participação nas decisões do governo e buscando o cumprimento de sua função de controle social. Divulgar calendário de reuniões dos Conselhos.

Zelar pelo cumprimento da lei que determina que a prestação de contas do governo seja amplamente publicada, com cumprimento dos prazos estabelecidos.

Dar transparência às contas públicas, através do Portal de Transparência com facilitação do acesso.

Fortalecer o Conselho das Associações de Moradores

Garantir a presença constante do prefeito e vice junto à população. A prefeitura sempre estará de portas abertas (PREFEITURA DE PORTAS ABERTAS) para a comunidade e os segmentos representativos e participativos da sociedade.

Caso eleito como pretende contribuir para superar os graves problemas de abastecimento, desemprego, segurança, trânsito?

CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS E RESPONSABILIDADE FISCAL.

Respeitar e ter disciplina na execução da Lei Orçamentária; realizar uma gestão planejada, com rigoroso acompanhamento das metas estabelecidas; reduzir gastos com diárias, telefones e racionalizar o uso dos veículos do município; recuperar o respeito e credibilidade junto aos fornecedores; recuperar a situação financeira do Fundo Previdenciário dos Servidores; realizar renegociação do parcelamento de dívidas da prefeitura; retirar a prefeitura do CAUC, recuperando as suas negativas, o que possibilitará buscar recursos junto ao governo federal; melhorar, aprimorar e modernizar o sistema de arrecadação da prefeitura; auditar e melhorar a cobrança da dívida ativa do município; inaugurar a Escola de Gastronomia; implementar o Jovem Político do amanhã.

Como considera os servidores públicos, sem os quais não é possível administrar e que relação pretende ter com eles?

Com a valorização dos funcionários públicos

Elaborar uma pesquisa de clima organizacional entre funcionários públicos concursados e comissionados.

Metas: Analisar motivação; identificar foco de conflito; criar caixa de sugestões e críticas; identificar constantemente pontos de melhoria; avaliar as lideranças; treinamento de atualização funcional.

Criação de um comitê dos funcionários públicos, grupo de funcionários eleitos por voto secreto que comporão uma comissão em reuniões periódicas com o prefeito municipal, composição dos representantes correspondera as atividades desenvolvidas na prefeitura.

Como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos nacionais de corrupção?

A Corrupção é um cancro que corroem o caráter denigre a honra e acima de tudo a maior causa da crise financeira e social do nosso país. Precisa e deve ser combatida em todas as esferas de governo e particulares.

De onde vem os recursos da sua campanha?

O PRTB é o único partido que não receberá fundo Partidário , queremos mostrar que podemos fazer uma campanha limpa e com a ajuda da população fazermos uma eleição diferente e jamais vista na história de nossa cidade com isso o dinheiro é só de doações de apoiadores, muitos de nosso apoiadores conta um para o outro e nossa corrente está crescendo para uma campanha limpa sem dinheiro público , pois sabemos que o fundo eleitoral é dinheiro da população e deve ser gasto com melhorias a nossa cidade e não com papeis e bandeiras.

Caso seja eleito como deseja administrar a cidade com a crise econômica causada pela pandemia do novo Coronavírus?

A Crise foi agravada pela má gestão por parte dos administradores públicos em especial governadores de estado e pelos prefeitos municipais.

Consequentemente para estagnar e reaquecer o mercado todas as medidas para incrementar e fomentar serão adotadas, sempre respeitando as medidas fitossanitária estabelecidas pela vigilância sanitária.

Como foi feita a escolha de pré candidato a Prefeito e Vice Prefeito por parte do partido/coligação?

Por aclamação popular.