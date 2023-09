Serie internacional de concertos à luz de velas chegam a Campinas

Visto por mais de 3 milhões de pessoas no mundo, os famosos concertos à luz de velas farão, pela primeira vez, apresentações na cidade

Os moradores de Campinas vão contar com uma novidade de programação cultural para curtir com a família a partir de outubro: os concertos Candlelight, uma série de espetáculos intimistas de música clássica criados pela Fever, a principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo, executados em ambientes cercados por milhares de velas, farão suas primeiras apresentações Teatro Oficina do Estudante Iguatemi.

Os espetáculos, sucesso em mais de 100 cidades pelo mundo, farão sua estreia no dia 3 de outubro com Candlelight: O Melhor de Vivaldi. No concerto a famosa seleção de As Quatro Estações do compositor barroco Antonio Vivaldi será executada pelo Quarteto de Cordas – Monte Cristo Coral & Orquestra.

Além deste concerto, estão planejados ainda mais dois programas Candlelight na cidade até dezembro: Candlelight Tributo a Coldplay que trará para o palco a versão instrumental dos maiores sucessos da banda do vocalista Chris Martin, Candlelight Tributo ao Queen onde clássicos da banda britânico serão tocados e Candlelight: Os Clássicos do Rock de Queen a Pink Floyd com clássicos de bandas lendárias como Aerosmith, Deep Purple , Pink Floyd e Queen em versão instrumental.

Os espetáculos terão sempre três horários de apresentação, às 17h00, 19h00 e 21h00 e duração de 60 minutos. Para mais informações sobre os concertos Candlelight, acesse aqui.

Encontre ingressos para shows em Campinas aqui.

Baixe as fotos da experiência aqui.

Candlelight: Vivaldi, As Quatro Estações

Local: Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

Datas e Horários: 3 de Outubro às 19h00 e 21h00

Duração: 60 minutos (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas)

Músicos: Sexteto de Cordas – Monte Cristo

Valor: 1 Ingresso – a partir de R$100

Candlelight: Os Clássicos do Rock

Local: Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

Datas e Horários: 25 de Outubro às 19h00 e 21h00

Duração: 60 minutos (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas)

Músicos: Sexteto de Cordas – Monte Cristo

Valor: 1 Ingresso – a partir de R$100

Candlelight: Candlelight: Tributo a Coldplay

Local: Teatro Oficina do Estudante Iguatemi

Datas e Horários: 3 de Novembro às 19h00 e 21h00

Duração: 60 minutos (abertura de portas 30 minutos antes e não será permitida a entrada na sala após o fechamento das portas)

Músicos: Sexteto de Cordas – Monte Cristo

Valor: 1 Ingresso – a partir de R$100

Sobre a Fever

A Fever é a principal plataforma global de descoberta de entretenimento ao vivo que ajuda, desde 2014, milhões de pessoas a descobrirem as melhores experiências nas suas cidades. Com a missão de democratizar o acesso à cultura e ao entretenimento na vida real através da sua plataforma, a Fever inspira os usuários a aproveitarem experiências locais exclusivas e eventos, desde exposições imersivas, peças de teatro interativas e festivais até pop-ups de degustações moleculares, enquanto capacita criadores com dados e tecnologia para criar e expandir experiências em todo o mundo.