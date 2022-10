Serviço desenvolvido pelo CREM e pela rede municipal é destaque em seminário regional

O trabalho desenvolvido pelo CREM (Centro de Referência Especializado da Mulher) e por toda a rede municipal de proteção à mulher vítima de violência foi destaque nesta quinta-feira, 29, no III Seminário Regional do Departamento Regional de Saúde – DRS XIV de São João da Boa Vista e I Seminário Regional da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social – DRADS Mogiana.

Com o tema “Sensibilização para a abordagem da violência contra a mulher e a articulação em rede”, o evento foi realizado pelas duas regionais em parceria com o GVE XXVI de São João da Boa Vista e a Secretaria Municipal de Saúde de Itapira e foi sediado no Espaço Cidade das Artes, em São João da Boa Vista.

O destaque da programação foi a apresentação exitosa de Itapira no que diz respeito ao atendimento à mulher vítima de violência, especialmente através do CREM. “Foi excelente a visibilidade que Itapira teve frente a todos os municípios das duas regionais. Fomos convidados pelos organizadores para apresentar o serviço para que as outras cidades também façam a implantação de algo semelhante. E a receptividade foi muito boa durante e depois da apresentação, inclusive com pedidos de agendamento para visitas ao nosso serviço”, avaliou a secretária de Promoção Social Regina Ramil Marella. “No evento, pudemos falar da importância da visão política para tratar do assunto e da sensibilidade dos gestores, assim como teve o nosso prefeito Toninho Belllini”, completou.

Regina proferiu a palestra “Experiências de implantação do CREM e os desafios para a articulação em rede” e detalhou sobre como se deu a implantação do serviço em Itapira, como é o funcionamento, os objetivos, o tipo de demanda e outros assuntos.

A advogada Vivian Nicolai – presidente do COMDIM (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher) e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Itapira – falou sobre “Violência contra a mulher e os desafios para atendimento da rede de atenção e proteção” e destacou a importância das parcerias citando como exemplo a OAB do município, cujas advogadas que fazem parte da Comissão da Mulher, atuam de maneira voluntária no Centro.

O promotor de Itapira Dr. Marcio Clovis Bosio Guimarães falou sobre “A atuação da promotoria face aos casos de violência contra a mulher” e a delegada Dra. Gilmara Natália B. dos Santos, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Itapira, palestrou sobre “O papel da Polícia Civil frente aos casos de violência contra a mulher na DDM Itapira”. Ainda dentro da temática, o Diretor técnico do DRS Thiago Lazinho dos Santos apresentou dos dados sobre as notificações de violência da região da DRS XIV.