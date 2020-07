Serviço Social cria serviço de fortalecimento de vínculos com servidores

A assistente Social Michelle Cruz Gonçalves de Oliveira, do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, iniciou no mês de janeiro um trabalho de fortalecimento de vínculos entre os servidores da Guarda Civil Municipal. O trabalho é voltado a um apoio social, como escuta encaminhamentos e direcionamentos e o atendimento é feito na sede da guarnição, objetivando a facilidade das ações frente a este público.



O projeto teve início com uma reunião com o comandante da Guarda Civil Municipal César Martucci, que prontamente aceitou a elaboração do trabalho, visto que vinha ao encontro às necessidades atuais dos servidores. “Iniciamos esse trabalho com explanações grupais realizadas em sete encontros, objetivando o atendimento a todas as equipes. Nestes encontros, tivemos a participação de 64 pessoas e sempre contamos com a participação do Comandante César Martucci e a Guarda Municipal Andrea Moraes Silva”, explicou Michelle.



As reuniões para apresentação do trabalho foram realizadas em todos os plantões, para que todas as equipes pudessem participar. Depois desta intervenção grupal, os atendimentos seguintes passaram a ser regulares, duas vezes por mês a partir de um agendamento prévio feito na própria administração da Guarda. “Até o momento foram realizados 10 atendimentos individuais e estamos retomando os trabalhos com todos os cuidados durante a pandemia. Estes atendimentos individuais e grupais proporcionam a criação e fortalecimento de vínculo, escuta e direcionamento de casos a rede socioassistencial”, completou a Assistente Social.