Serviços de manutenção são realizados na MMR-370

A Secretaria de Agricultura já executa os serviços de manutenção das estradas rurais na zona Sul. Nesta quarta-feira (6), as equipes realizaram a manutenção da MMR-370 – Oscar Ferreira Melo – situada entre o distrito de Martim Francisco e as Chácaras São Francisco.

Com o objetivo de amenizar os danos provocados pelas chuvas, o cronograma de atividades englobou ações de reparos em trechos críticos das pistas com correções de desníveis e reforços de solo. A limpeza e drenagem de tubulações e caixas pluviais também foram realizadas.

Além de garantir mais segurança para os moradores da região, as atividades de reparos são fundamentais para assegurar o escoamento da produção hortifruti. De acordo com o secretário de Agricultura, Oberdan Quaglio, a meta é estender os serviços para as demais regiões do município. “Os trabalhos serão rotineiros, a fim de atender à população e viabilizar a economia rural de Mogi Mirim”, destacou.