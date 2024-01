Serviços de recape avançam para vias do Jardim Santa Terezinha II

Nesta segunda-feira, 8 de janeiro, a Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (som) iniciou a recuperação da malha viária de 1,2 quilômetro de vias do Jardim Santa Terezinha II, na Zona Leste de Mogi Guaçu. Primeiramente, o serviço será feito em 760 metros lineares da Rua Pedro Voltani. Depois, o recapeamento será executado em 464 metros lineares da Rua Orlando Girard Franco, até a Avenida Suécia.

É importante destacar que a Avenida Suécia é umas das principais vias de acesso do Jardim Santa Terezinha II com a Rodovia SP-342, que liga Mogi Guaçu e Espírito Santo do Pinhal. As vias integram novo pacote de investimentos em recuperação asfáltica, com 32 ruas e avenidas da cidade iniciado em 18 de outubro de 2023.

Até o momento, 119 vias do munícipio já receberam o serviço de recape em três anos de gestão do prefeito Rodrigo Falsetti, sendo este o maior programa de recuperação asfáltica de ruas e avenidas já feito no município.

Antes, na mesma região, o trabalho foi feito em duas vias do Jardim Vitória, com a recuperação do asfalto da Rua Terezinha Ravagnani e Rua Matheus de Deus, além da Rua Antônia Ortiz, no Jardim Fantinato. A Prefeitura concluiu ainda o recapeamento de 534 metros lineares de extensão da Avenida José Rodrigues Neto, a Avenida das Torres. Nesta via, o serviço foi feito do lado direito da avenida no sentido centro-bairro, da Rua Fernando Xavier Almeida até Rua Antonio Buton Botonni, em trecho entre o Jardim Fantinato e Jardim Santa Terezinha I.