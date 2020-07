Serviços do Desenvolvimento Social atendem a população através de aplicativos

O prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob, entregou na tarde de quinta-feira, 9/7, equipamentos que facilitarão o trabalho das equipes da secretaria de Desenvolvimento Social e dinamizarão o contato entre a população e os equipamentos da Prefeitura.

A partir de agora, o Centro Dia do Idoso, a Central do Bolsa Família, o CRAS – Centro de Referência de Assistência Social do Jardim Brasil e do São Dimas e o CREAS – Centro de Referência Especial de Assistência Social contam com atendimentos via aplicativo de internet.

“O prefeito Jacob determinou um plano de ações que facilitasse a comunicação com as entidades e o atendimento dos usuários do sistema. Através da internet, podemos adiantar atendimentos, orientar pessoas e manter os protocolos para evitar a circulação das pessoas, em prevenção ao coronavírus”, ressaltou o secretário de Desenvolvimento Social, Marcelo Craveiro Hauptmann

Pelo WhatsApp, os atendimentos são possíveis pelos números – 19-98436-0129, no Bolsa Família, 19-98436-0054, no CRAS São Dimas, 19-98436-0053, no CRAS Jardim Brasil, 19-98436-0061, CREAS e 19-98436-0020.

“O trabalho da equipe do Desenvolvimento Social é diuturno, em Amparo. A velocidade de informações, através de aplicativos, também facilitará a vida das pessoas. Através de um plano de ações, até o fim do ano, todo um cronograma está sendo realizado, com atendimento virtual e físico dos equipamentos da secretaria”, finalizou o prefeito de Amparo, Luiz Oscar Vitale Jacob.