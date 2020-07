Serviços Municipais se divide entre limpeza da Nagib Chaib, coleta de galhos e revitalização de praças

A Secretaria de Serviços Municipais iniciou na última quinta-feira (9) a limpeza do trecho inicial da Rodovia Nagib Chaib, iniciado nas proximidades da Etec Pedro Ferreira Alves. Os trabalhos na localidade devem ser finalizados na próxima terça-feira (14) e visam a remover o excesso de vegetação nas laterais, garantindo mais segurança a motoristas e pedestres, além de uma visível melhoria na paisagem.

O intervalo beneficiado tem cerca 1,5 km de extensão. Uma dezena de colaboradores do CEMMIL atua na região, efetuando trabalhos de roçagem e limpeza de canto de guia nas duas laterais da pista.

Na zona Leste, é cumprida a coleta de galhos e entulhos, em seguimento ao setor 2 do Calendário. Caminhões recolhem descartes posicionados nas calçadas pela população, rondando os bairros do Mirante, Jardim Patrícia, Jardim Elite, Jardim Brasília, Jardim Panorama, Jardim 31 de Março, Jardim Salvato, Jardim Itapema, Jardim São Vitor, Vila Universitária, Loteamento Flores do Campo, Jardim João Bordignon e Paraíso da Cachoeira.

Além das atividades de cuidados com vias e canteiros centrais, também são realizadas revitalizações em praças e áreas de lazer da cidade. Na quarta-feira (8), foi concluída a reforma da Praça Doutor José Fernandes Filho, no Jardim Primavera, e novas melhorias serão estendidas a outras áreas de lazer do Município.