Serviços públicos em Holambra têm funcionamento alterado em função do Carnaval

Serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro – segunda, terça e quarta-feira – em função de ponto facultativo e feriado de Carnaval. O Paço Municipal, as Unidades Básicas de Saúde, o Consultório Veterinário do Programa Meu Pet, o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal permanecerão fechados nestas datas, retomando as atividades no dia 15, quinta-feira. O mesmo ocorre no Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade, no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e nas creches e escolas municipais.

O Conselho Tutelar atuará em sistema de plantão no sábado e domingo e nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro por meio do telefone (19) 99747-2269. A Farmácia Municipal ficará fechada nos dias 12 e 13 e voltará a funcionar regularmente em 14 de fevereiro, entre 7h e 16h. A Policlínica e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

Os ônibus do transporte público municipal funcionarão, como de costume, nos dias 12 e 14. Na terça-feira, dia 13, a circulação ocorre nos horários de domingo. A coleta de lixo será realizada normalmente. A de recicláveis será suspensa apenas no dia 13. Moradores da Avenida das Tulipas, Jardim Holanda, Morada das Flores, Jardim Flamboyant, Parque dos Ipês e parte do Centro devem guardar os itens para descarte em 20 de fevereiro.

Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos neste Carnaval:

– Unidades Básicas de Saúde e Consultório Veterinário do Programa Meu Pet: atividades suspensas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

– Farmácia Municipal: fechada nos dias 12 e 13 de fevereiro e reaberta no dia 14, a partir das 7h.

– Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

– Biblioteca Municipal e Espaço do Empreendedor: atividades suspensas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

– Creches e escolas municipais: atividades paralisadas em 12, 13 e 14 de fevereiro.

– Departamento de Promoção Social, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Salão da Terceira Idade e Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT): atividades paralisadas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro.

– Conselho Tutelar: sistema de plantão no sábado, domingo e nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro por meio do telefone (19) 99747-2269.

– Paço Municipal: atividades suspensas nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro. A reabertura ocorre em 15 de fevereiro, às 8h.

– Transporte público: na terça-feira, dia 13, a circulação ocorre nos horários de domingo.

– Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

– Coleta de resíduos recicláveis: interrupção no dia 13 de fevereiro