Serviços têm funcionamento alterado em Holambra no Feriado de Independência do Brasil

Serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento nos dias 7 e 8 de setembro em função do Feriado de Independência do Brasil. As mudanças dizem respeito à quinta-feira, feriado, e à sexta, ponto facultativo.

O Paço Municipal, as Unidades Básicas de Saúde, a Academia da Saúde, o Consultório Veterinário Meu Pet, o Centro de Atenção Psicossocial, o Espaço Cidadão, a Biblioteca Municipal, o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), o Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e o Salão da Terceira Idade permanecerão fechados nestas datas, retomando as atividades a partir de segunda-feira, dia 11.

A Farmácia da Policlínica Municipal ficará aberta no dia 8, das 8h às 16h, suspendendo as atividades apenas no feriado, dia 7. A Policlínica funcionará, para atendimentos de urgência e emergência, como de costume, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, assim como o Serviço de Ambulância (192). As creches e escolas municipais não funcionarão na quinta e na sexta-feira.

Os ônibus do transporte público circularão de forma regular na sexta-feira e em horário de domingo no feriado. A coleta de lixo doméstico não sofrerá interrupção. A de resíduos recicláveis, por sua vez, será suspensa no dia 7. Moradores dos residenciais Vila de Holanda, Nova Holanda e Palm Park devem guardar os recicláveis para descarte em 14 de setembro. O trabalho ocorrerá normalmente no dia 8.

O Parque Cidade das Crianças abrirá, como de costume, das 9h às 17h. O Parque Van Gogh, entre 9h e 18h. O Moinho Povos Unidos funcionará normalmente das 10h às 17h.

Confira o que abre e o que fecha em Holambra durante o feriado prolongado:

– Paço Municipal, Unidades Básicas de Saúde, Academia da Saúde, Consultório Veterinário Meu Pet, Centro de Atenção Psicossocial, Espaço Cidadão, Biblioteca Municipal, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e Salão da Terceira Idade: fechados nos dias 7 e 8 de setembro.

– Farmácia Municipal: aberta no dia 8 de setembro das 8h às 16h. Fechada em 7 de setembro.

– Policlínica Municipal: funcionamento normal, 24 horas, para atendimentos de urgência e emergência.

– Creches e escolas municipais: fechadas nos dias 7 e 8 de setemebro.

– Transporte público: horário de domingo na quinta-feira, dia 7. Circulação normal no dia 8 de setembro.

– Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

– Coleta de resíduos recicláveis: realizada normalmente no dia 8 de setembro. Suspensa no dia 7.

– Parque Cidade das Crianças: aberto das 9h às 17h.

– Moinho Povos Unidos: aberto das 10h às 17h.

– Parque Van Gogh: aberto das 9h às 18h.