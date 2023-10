Servidores aposentados recebem diploma de Mérito Funcional

Com música e momentos emocionantes, a Câmara de Paulínia promoveu Sessão Solene nesta quarta-feira (25/10) para homenagear servidores municipais que se aposentaram entre setembro de 2022 e agosto de 2023, depois de anos de dedicação ao serviço público paulinense.

Homens e mulheres de diferentes secretarias, sem nenhuma punição durante a trajetória, subiram ao palco para receber diplomas: José Lozano Araújo (com 30 anos ou mais de atuação), Vicente Amatte (até 29 anos) e Angelino Pigatto (funcionários da Câmara).

Para representar os homenageados, a Câmara exibiu a história de Inês Joaquina de Carvalho, que se aposentou na Casa depois de 28 anos de trabalho, e de Paulo Roberto Adami, que foi guardinha e desempenhou funções em várias secretarias da Prefeitura, por 39 anos.

Ao ser diplomada, Maria Solange Alves falou sobre a importância de se preocupar com as condições de funcionários com deficiência.

A cerimônia contou com o Coral e músicos da Divisão de Música da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos.

O evento foi presidido pelo vereador Edilsinho Rodrigues. Também participaram os vereadores Alex Eduardo, Cícero Brito, Douglas Guarita, Dr. Grilo, Fabio Valadão, Flávio Xavier, José Soares, Gibi Professor e Messias Brito, além do diretor do Departamento Legislativo, Rodrigo Quaiatti.